VRUĆE GLAVE! Grčki košarkaš krenuo u svlačionicu, pa se vratio da OBJASNI NEKE STVARI! Itudis besneo na medije: Zašto provociraš?

Grčki košarkaš Tajler Dorsi privukao je veliku pažnju na konferenciji za medije izjavama o slobodnim bacanjima.

- Imali smo tešku utakmicu, borili smo se, bila je sjajna atmosfera. Ponosan sam na sve, imali smo šansu u produžetku, ali eto, bilo je teško. Nismo dobili dosta faulova, ali na kraju dana ćemo gledati male detalje i pokušati da se popravimo. Iz reketa su dali najviše poena, to nismo uspeli da zaustavimo. U nedelju imamo još jednu utakmicu, pokušaćemo da se pripremimo - rekao je Dorsi, a zatim se vratio i krenuo rukom da pokazuje na statistiku:

- Janis je šutirao 10/14 slobodna bacanja, to sam zaboravio, ne znam šta se dešavalo, ali Janis ne može sam da šuta bacanja.

Usledilo je pitanje novinara da pojasni šta to tačno znači, pa je Dorsi odgovorio:

- Ne znam šta to znači, to je na sudijama, ne odlučujemo mi o tome. Gledam u to i iznenađen sam. Nema mnogo utakmica gde samo jedan igrač šutira bacanja. Ovo je iznenađujuće, ako nađete to negde, recite mi.

Posle ovoga uključio se selektor grčke selekcije Itudis koji je konstatovao da je novinar ovim pitanjem provocirao.

Dorsi i Itudis kritikuju sudije i novinare: ZAŠTO PROVOCIRAŠ? pic.twitter.com/st0AdKFik2 — Balkan Sports (@BalkanSports) August 25, 2022

Podsetimo, u prvom kolu druge faze kvalifikacija za prvenstvo sveta, košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je u Beogadu, posle produžetka, selekciju Grčke sa 100:94 (31:25, 20:19, 19:19, 17:24 - 13:7).

Ovom pobedom Srbija je zadržala šanse da se plasira na šampionat sveta, ali je slavlje pokvareno zbog povrede Vasilija Micića, koji je u drugoj četvrtini doživeo distorziju skočnog zgloba.

U narednom kolu Srbija će za tri dana gostovati Turskoj.

