JOKIĆ JE POSEBAN DIJAMANT! Legendarni Rebrača sipa hvalospeve na račun NBA asa: On je apdejtovana verzija Sabonisa i Divca!

Košarkaška reprezentacija Srbije savladala je Grčku u spektakularnom meču u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo (100:94 posle produžetka), a sada predstoje izazovi protiv Turske (nedelja, 19.00), kao i Evrobasket.

Utakmica pred prepunom Arenom nikoga nije ostavila ravnodušnim, a u razgovoru za Meridian sport, svoje utiske o ovom meču izneo je i legendarni reprezentativac Željko Rebrača:

- Prelepa atmosfera, 20 hiljada ljudi, puna Arena, drugačiji vid navijanja od onog klupskog. Svaki igrač može da poželi da prisustvuje takvom događaju. Što se igre tiče bila je to dosta tvrda utakmica sa nekim greškama u odbrani, ali nije bilo vremena da ga provedu zajedno da podignu to na viši nivo. Ipak, što su duže zajedno to bolje igraju i vidi se razlika - rekao je Rebrača i doneo:

- Jokić je taj koji pravi prevagu u svemu, sve igrače oko njega čini boljim, vidi sve oko njega što se dešava i može da promeni tok utakmice ko god da ga čuva. Imao je nekih promašenih bacanja, mogao je da završi meč i ranije, ali nisu uspeli da se odvoje na 10,12 razlike. Ali mislim da su bili na tom putu da dobiju, za to treba malo više koncentracije i uigranosti - ističe Rebrača u razgovoru za Meridian sport.

foto: Starsportphoto

Posle odigranih utakmica protiv Slovenije, Italije, Nemačke i Grčke – utisak je da Pešić zna šta radi?

- On je 40 godina u košarci, vodio je vrhunske timove i osvajao sve živo. Bilo bi nenormalno da sumnjamo u njegov rad. Bilo bi suvšno bilo šta reći posle 40 godina. A znamo šta je osvojio sa Nemačkom, sa nama... Ako ćemo da sumnjamo u Pešića nama nijedan trener neće biti dobar. Kog trenera posle njega da dovedemo? Nisu nam dobri bili Obradović, Ivković, Đorđević, Pešić... Koga da stavimo da vodi reprezentaciju, mislim, budimo realni! Kad tako komentarišemo treba sebe da preispitamo i komentarišemo, koga da dovedemo? Fil Džeksona jedino?! Da li bi on nešto bolje uradio? – istakao je legendarni centar, pa dodao:

- Malo smo mi neskromni i bahati u tom ponašanju i kao navijači. Ne bih da kritikujem, ali mislim da imamo vrhunske trenere i treba da podržimo neku priču, a ne stalno posle jednog poraza da kritikujemo. Mi treba da napravimo dobru hemiju, energiju i atmosferu, nama je to prevashodno potrebno, a imamo kvaliteta. Naravno, kad mogu da igraju NBA igrači i košarkaši iz Evrolige. Kad nema njih, mi nemamo više tu bazu kao što smo nekad imali. Mnogo razmišljamo o ranijim godinama kada je to bilo drugačije nego sada. Nije to više tako, imamo manji broj igrača i manji broj vrhunskih košarkaša, ali ne bih da ulazim u tu neku drugu tematiku. Reprezentacija igra sasvim dobro, treba da podižu nivo igre i to je to. Dobili su Grke koji su možda i najjača reprezentacija u Evropi.

foto: Starsport©

Vi ste u svoje vreme bili dominantni pod košem, Nikola Jokić je dominantan na terenu. Da li može da se napravi neka paralela između vas i njega?

- On je totalno druga vrsta igrača čovek pokriva nekoliko pozicija na terenu. Ja sam bio ona klasična petica ispod koša, on čovek igra i na trojci, može da pogodi sa distance, svakog igrača vidi, svako udvajanje rešava, rešava 1 na 1 situacija protiv bilo koga. On je poseban dijamant i košarkaška glava koje nije bilo u Srbiji do sada. Nekad je to Ćosić u svoje vreme bio, ali Jokić je neka nova apdejtovana verzija Sabonisa i Divca - kaže legendarni košarkaš, pa dodaje:

- Čovek je neviđeno i kondiciono spreman, to što nije fizički definisan nema nikakve veze sa njegovom spremom. On o svemu vodi računa, to pokazuje i na terenu. Imao je dosta veliku pauzu, ali se vidi da je trenirao. Njemu treba samo dodati prave delove, prave igrače i taj tim može da bude ubitačan. To je to! Poseban je, unikatan i prelepo ga je gledati - zaključio je Rebrača razgovor za Meridian sport.

Kurir sport