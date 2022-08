PODMLAĐENA SRBIJA NA ZLATIBORU! Maljković: Krećemo ispočetka, nije realno da pričamo o SP

Selektorka košarkaške reprezentacije Srbije Marina Maljković rekla je na Zlatiboru da nacionalni tim ponovo kreće da se stvara ispočetka i istakla da će na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu pokušati da se prikaže u što boljem svetlu.

"Početak je težak, tako je bilo i 2011. godine kada sam postavljena na ovo mesto. Tada smo imali igračice koje su igrale u veoma dobrim klubovima, imali smo bazu u Partizanu i ušli smo u priču koja nas je dovela do uspeha ženske košarkaške reprezentacije", rekla je Maljković, prenosi Košarkaški savez Srbije.

"Ove godine imamo istu stvar, početak kao 2011. godine, ali sada imamo jedno potpuno neiskustvo, decu, mlade devojčice, koje nemaju nikakvo iskustvo u najjačem takmičenju. One prvi put igraju zajedno, nemamo ni tim, na šta ste navikli prethodnih godina, koji je osvajao medalje. Jedna teška situacija i svi problemi koji uz to idu...", dodala je ona.

Ženska košarkaška reprezentacija priprema se na Zlatiboru za Svetsko prvenstvo koje će se održati u Australiji od 22. septembra do 1. oktobra.

"Sledi vaspitavanje generacije na terenu i van njega. Niti meni, niti njima treba bilo kakva vrsta alibija. Svesno sam ušla u ovu priču sa željom da i od ove dece napravim nešto u godinama koje dolaze", rekla je Maljković.

"Raduje činjenica da smo u svim mladjim kategorijama u A divizijama. Nadam se da ćemo narednim godina napraviti ono što smo i ranije pravili, a to su igračice koje se su sa uspehom predstavljale Srbiju", dodala je ona.

Selektorka je istakla da mlade igračice vredno rade i da je to raduje.

"Raduje me elan i radna energija, a zaista napreduju, a ti kao trener kada imaš grupu koja napreduje osećaš se dobro, koliko god da je teško", rekla je Maljković.

"Koliko god mi na tom Svetskom prvenstvu ne možemo da se takmičimo, gde treba da igramo sa najboljim igračicama sveta, to je nerealno i nije inteligentno pominjati bilo šta za Svetsko prvenstvo. Ono što je ispred nas jeste da dovršimo pripreme na Zlatiboru, da nastavimo da radimo i napredujemo", istakla je ona.

Smena generacija bila je odavno najavljena, ali ono što je u poslednji čas napravilo dodatni problem jesu opravdani izostanci Ane Dabović i Aleksandre Crvendakić, dve važne igračice u nacionalnom timu.

"To su dve gračice koje su bile pozvane. Ana Dabović je bila u junu, imala je tešku sezonu, posle se toga se i udala. To su privatne stvari koje su pozitivne. Uz fer dogovor - ona nije spremna, ne oseća se dobro da može sve da pruži reprezentaciji, kao što je pružala u prethodnom periodu", rekla je Maljković.

Kod Aleksandre Crvendakić je, kako je navela Maljković, situacija drugačija.

"Aleksandra je definitvno lider ovog tima, ali nažalost, ona je imala probleme u toku sezone u Lionu. Njeno je stanje sa kolenima je pod znakom pitanja. Naš medicinski tim i dosta ljudi sa strane koje smo konsultovali, procenili su da ona u ovom trenutku ne može ništa da uradi", rekla je Maljković.

"To je veliki udarac za ove devojke, jer je njena uloga u novembru i februaru bila od velikog značaja. Pokušavali smo da uradimo nešto, da proba, ali ne može", dodala je selektorka.

Maljković je dodala da i Dragana Stanković ima dosta problema.

"Imala je tešku sezonu, ona je tu za sada, ali nije to to. To je potencijalni problem, ali da ne pričamo o tome jer je devojka tu", rekla je Maljković.

Posle priprema na Zlatiboru, košarkašicama Srbije u Beogradu slede tri kontrolne utakmice sa Portorikom i Kinom, a potom idu u Istanbul, gde će pre odlaska u Sidnej imati još dva pripremna meča.

Srbija će na Svetskom prvenstvu u Sidneju igrati protiv Japana, Kanade, Australije, Francuske i Malija.

Na pitanje da li će ovaj planetarni šampionat da žrtvuje zarad stvaranja tima i EP koje sledi naredne godine, Maljković je istakla da ona "takmičar u glavi", da to ne ume i da nije "talentovana za tako nešto".

"U februaru smo počeli, ali sa zdravom Draganom i Aleksandrom. I te sve mlade nove donele su nešto novo i lepo - uspele su da se kvalifikuju za SP. To je tada bilo u ravni čuda, ali čuda se ne dešavaju svaki dan", rekla je Maljković.

"Mi ćemo na SP pokušati da se predstavimo u što boljem svetlu sa svim problemima koje imamo. Pokušaćemo protiv ekipa, koje su jako dobre i koje su dugo na okupu, da odigramo što bolje možemo u datom trenutku", zaključila je Maljković.

