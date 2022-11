VELIKE PROMENE U CRVENOJ ZVEZDI! Ivanović citirao Duška Radovića pa SMENIO CEO STRUČNI ŠTAB!

Košarkaški klub Crvena zvezda napravio je velike promene nakon najubedljivije pobede u sezoni.

Novi trener, Duško Ivanović, vodio je tim na meču Evrolige protiv Asvela, zatim i protiv Cibone u ABA ligi, a nakon dva trijumfa, klub je saopštio da Marko Simonović, Miodrag Dinić i Branko Jorović više neće biti deo stručnog štaba.

Iskusni Ivanović je odlučio da dovede "svoje ljude", a klub ističe da će se u narednim dabuna oglasiti putem sajta, gde će javnosti i navijači biti informisani o novim pomoćnim trenerima.

Nakon pobede protiv Cibone u dvorani Aleksandar Nikolić, Ivanović je poručio da nije u potpunosti zadovoljan.

"Utakmica je bila proba da vidimo da li možemo da igramo 40 minuta koncentrisano i ozbiljno. I nismo mogli. Bilo je momenta kada smo igrali koncentrisano sa dobrom odbranom, sa dobrim i logičnim napadom, ali smo imali i praznog hoda, loših solicuja. To je ono što moramo da popravimo. Biće mnogo teže protiv ekipa koje su kvalitenije", rekao je Ivanović i dodao:

"Znate šta, za mene je svaka utakmica fešta. Ova utakmica protiv Cibone je jedna jedina u životu, nema druge. Igraće oni opet protiv Cibone, ali nikada ovakvu utakmicu. Svakoj utakmici mora da se pristupi sa maksimalnom koncentracijom i euforijom, da se odigra najbolje. Ja hoću takve igrače. Ja tako pristupam svakoj utamici, to tražim i od njih. To danas nje bilo tako, nije bilo svih 40 minuta. Ako želimo da postignemo nešto u sezoni, moramo da imamo to 40 minuta".

Na zanimljiv način je govorio o fizičkoj pripremi tima.

"To je što je. Znate ono što kaže Duško Radović: „Hteli bismo, ali ne možemo. Kada bismo hteli više, onda bismo mogli. Obično želimo taman toliko pa da ne možemo".

Ivanović je rekao i šta je potrebno za tih 40 minuta.

"Ne treba mnogo, već da svaki igrač da 100 odsto. Nezavisno protiv koga igraš, u kom momentu meča. To je ključ. To je nametnut stav koji mora da ima. On mora da igra 100 odsto, u početku će igrati pet minuta, pa sedam, pa 10- 15... Ne zanima me da pričamo o fizičkoj spremi. Interesuje me samo da kad jedan igrač izađe, da on igra sa 100 odsto, da li će igrati minut, dva, 40-50 - ne zanima me".

Prokomentarisao je i igru Ognjena Dobrića.

"Dobrić je napravio dve baš velike greške u odbrani, ali inače igra dobro. Znam da je teško dati koš, ali ima mnogo aspekata koji pokazuju da li si dobro odigrao".

Interesantna je bila i situacija kada je Nemanja Nedović izašao posle pogođenje trojke.

"Nelogično rešenje, nije nam bio cilj da damo, cilj je bio da igramo akciju", zaključio je Duško Ivanović.

