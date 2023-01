VLADE ĐUROVIĆ KRITIKOVAO OBRADOVIĆA I PARTIZAN: Rekao sam mu mnogo toga, kako stvari stoje...

Partizan je porazom u Valensiji neprijatno iznenadio svoje navijače i znatno umanjio svoje šanse u borbi za top 8.

Povodom toga u grčkim medijima osvanuo je opširan intervju čuvenog trenera Vlada Đurovića, koji je za tamošnji portal "Sport24" govorio između ostalog i treneru Partizana Željku Obradoviću koji je čak 13 godina sedeo na klupi Panatinaikosa

Đurović je očekivao da povratak popularnog ŽOC-a izazove velike promene, ali za sada to i nije baš tako.

" Nadao sam se da će biti tako, da je neophodno da se Željko vrati. Jedno vreme sam ga čak i trenirao, bilo je to kratko, ali da. Veoma smo dobri prijatelji. Zaista je najbolji trener u Evropi. Pogledajte, većina njih ima samo jednu, dve, tri titule, ali da li neko ima čak devet? Prvi sledeći posle Željka ima pet ili četiri. Ko će ga dostići? Ali sada mu ne ide baš najbolje..."

foto: Srdjan Stevanovic/Starsport.rs

Đurović smatra da je osnovni problem Partizana timska hemija

"Mislim da tim nema hemiju, napravili su neke pogrešne odluke. Partizan ima veliki budžet za srpske prilike, možda veći i od Zvezde. Mogao je da dovede bolje igrače, ali to nije uradio. To su bile Obradovićeve odluke. Partizanu je potreban neko ko bi preuzimao poslednji šut i pogađao ga, kao što su to nekada radili Bodiroga, Danilović, Saša Đorđević, Kićanović ili Dalipagić"

foto: Starsport

Sa druge strane, Đurović kaže da Zvezda ima takvog igrača i da Obradović može da ga pozove kada hoće da ga upita za savet.

"Zvezda ima Nedovića, sada ima i Kampaca. Ali Vildoza je takođe igrač koji može da preuzme taj poslednji šut. Obradović može da me pozove kada hoće, čak i u tri ujutru i da me pita "Vlado, šta se dešava? Ne znam gde grešim", ali on to ne čini. Pre dva-tri dana rekao sam mu mnogo toga, rekao sam mu kako stvari stoje. Svaki trener ima to nešto" zaključio je Đurović.

