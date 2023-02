PLAN JE SKOVAN: RUŠIMO GRKE I PRAVAC MUNDOBASKET! Košarkaši Srbije večeras (18.00) u Atini mogu da osiguraju mesto na SP

Koga nema, bez njega se mora! Ovom krilaticom rukovodi se selektor košarkaša Srbije Svetislav Pešić pred večerašnji meč sa Grčkom (18.00) u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Meč u Atini prva je meč lopta za „orlove“, a bilo bi sjajno da je odmah iskoriste i tako mnogo rasterećenije dočekaju Veliku Britaniju u ponedeljak.

Sedmorica kandidata za reprezentaciju, onih koji igraju u Evroligi, nisu bili u mogućnosti da se odazovu selektoru jer njihovi klubovi imaju obaveze u elitnom takmičenju. Međutim, dobra stvar je što Pešić može da računa na Nikolu Milutinova, Dejana Davidovca i Ognjena Jaramaza, pa će oni praktično biti udarne igle Srbije u ovom susretu.

- Sada razmišljamo samo o tome kako da izvučemo maksimum i pokažemo dobru energiju. Da li će to biti dovoljno za pobedu, videćemo. Čeka nas utakmica protiv konkurentnog rivala, motivisanog tima, duže vremena igraju zajedno. To su izvanredni igrači, nije to kvalitet Evrolige ili NBA, ali igraju s dodatnom motivacijom i agresivnošću. Želimo da pobedimo, ali neće sve zavisiti samo od nas već i od Grčke, koja će igrati motivisano. Svi žele da pobede Srbiju - rekao je selektor Pešić.

Grci su već obezbedili put na Mundobasket, ali to ne znači da će se predati unapred. Selektor Dimitris Itudis sastavio je tim bez velikih zvezda jer i on ima problem s poklapanjem termina kvalifikacija i evroligaških mečeva.

