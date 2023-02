"JAČI SMO ZA KAMPACA, PRED NAMA JE 9 FINALA" Duško Ivanović hrabri navijače, otkrio i da li će biti POJAČANJA

Trener Crvene zvezde Meridianbet, Duško Ivanović, uoči gostovanja Bajernu iz Minhena govorio je o preostalim evroligaškim mečevima, ali i o teškom porazu od Albe.

Ivanović je najavio "devet finala", a ističe da njegov tim može da igra protiv svake ekipe.

"Sad počinje ovih devet finala za nas, jači smo za Fakunda, ali ostaje sve isto. Imaćemo igrača više, ali mi možemo da dobijemo meč samo kad igramo čvrstu i snažnu odbranu. Tad možemo da igramo protiv bilo koga. Moramo da verujemo i to je ono što čini ovu ekipu jakom", rekao je Ivanović.

On je poručio i da crveno-beli imaju realne šanse za plasman u Top 8 uprkos porazu od Albe.

"Poraz je bio baš bolan, to nam je malo umanjilo šanse, ali su one po meni još realne. Mi samo moramo da verujemo, to je najvažnije. Za ovu ekipu važi da svakog dana treba da mislimo da je sve moguće. Ovi momci su tu da ostvare ono što nekad izgleda i da je nemoguće. Što se tiče Bajerna, to je ekipa koja je uzuzetno borbena. Imaju polivalentne igrače, svi mogu da igraju unutra i napolju, igraju 'pik en rol', u poslednje vreme i jako brzo".

foto: Starsport

Upitan je iskusni strčnjak i da li navijači mogu da očekuju pojačanje u poslednjem trenutku.

"Poslednjeg dana ne možemo ništa. Ni ponavljači poslednji dan ništa ne rade", poručio je Ivanović.

Crvena zvezda Meridianbet u četvrtak, 2. marta, u Minhenu igra protiv Bajerna utakmicu 26. kola Evrolige.

Sa učinkom od 11 pobeda i 14 poraza crveno-beli su trenitno na 13. poziciji, sa pobedom manje od Efesa i Virtusa, a dve manje od Partizana, Baskonije, Makabija, Valensije i Žalgirisa.

Kurir sport