ŽELJKO OBRADOVIĆ: Partizan mora da bude stalni član Evrolige

Trener Partizana Željko Obradović bio je vidno utučen posle poraza u majstorici plej-ofa Evrolige od Reala u Madridu.

Obradović je istakao da je uprkos svemu ponosan na svoje igrače.

- Pokazali su još jednom da imaju karakter. Ponosan sam na tim, igrali smo dobru košarku. Izgubili smo kontrolu nad utakmicom. Imali smo dobre šuteve. Kevinov šut je bio korektan šut, ovo je košarka. Igrali smo dobru odbranu, ali... Čestitke Real Madridu. Teško je sada pričati - rekao je Željko Obradović.

Obradović je nešto kasnije izašao pred srpske novinare u Madridu.

- Ne treba praviti neku posebnu analizu. Igrali smo dva različita poluvremena. Na poluvremenu sam dao da Real ima kvalitet i ponos i da će uraditi sve da se vrate. Probao sam na svakom tajm-autu da poručim ekipi da igra koncentrisano. Primali smo lake koševe, pogađali trojke. Ali, čak i u najtežoj situaciji smo uspeli da se vratimo na tri poena. Panter je imao šut za tri poena. Nije ušla. Moram da istaknem da je Panter odigrao sjajno, pravo kapitenski. Drugi ključ utakmice su faulovi visokim igračima, pogotovo Smailagiću koji je odigrao devet minuta. Gubili smo neke defanzivne skokove kada oni nisu bili u igri. Čestitam Realu, veliki tim i veliki klub. To je neko veliko iskustvo. Partizan se posle osam godina vratio u Evroligu, treba da budemo zadovoljni, iako smo imali šansu za Fajnal-for. Imamo ispred sebe veliki cilj, a to je osvajanje ABA lige. Danas sam video momke koji su došli sa Malte. Navijači Partizana su bili sjajni cele sezone. Rekao sam Špancima da Partizan mora da bude stalni član Evrolige. Nemam nikakve sumnje u to. Nema kluba, igrača, trenera, navijača koji ne želi da dođe u Arenu i prisustvuje utakmicama Partizana. Nadam se da ćemo se izboriti za taj status. To je najveća želja. To je bio moj najveći cilj kada sam došao u Partizan. Generalno, veoma sam ponosan na ono što smo pokazali tokom cele sezone u Evroligi.

