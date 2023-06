MIŠKO JE IZVEO NAJVEĆU PREVARU U ISTORIJI KOŠARKE: Čuveni Hrvat otkrio kako je srpski agent SAKRIO Jokića i napravio TAJNI DOGOVOR

Čuveni hrvatski košarkaški stručnjak Neven Spahija govorio je o veličanstvenom uspehu srpskog košarkaša Nikole Jokića.

Somborac je svom Denveru doneo prvu šampionsku titulu u istoriji kluba i zasluženo proglašen za najkorisnijeg košarkaša finalne serije NBA lige.

Brojni hvalospevi na račun neprikosnovenog srpskog asa stižu i iz komšiluka. Naime, bivši selektor Hrvatske Neven Spahija u razgovoru za "Indeks" sa velikim divljenjem govorio je o podvigu Srbina.

On je otkrio da mu je Nikola u ranoj fazi karijere zapao za oko.

"Nikola Jokić je čudo. Iste godine smo došli u NBA, on u Denver, ja u Atlantu kao pomoćni trener Majku Budenholzeru. Kako sam tek došao, dobio sam zadatak da skautiram ekipe koje su bile u rebildingu, Filadelfiju, Netse, Denver... Na njima sam se učio poslu. Kad sam video šta već tada radi Jokić, nisam mogao da poverujem. Kunem se životom, Jokićeve klipove nisam želeo da pokazujem igračima, samo Majku, nisam želeo da ih frustriram. Sećam se Budenholzerove face kad je prvi put video Nikolu, taj šokirani izraz lica, bio je zapanjen, oči su mu ispale. Kad sam prvi put video šta Nikola može i šta radi, bio sam zapanjen, uzeo sam telefon, okrenuo sam nekoliko brojeva da se raspitam. Bolje da ne kažem kakva sam razmišljanja i kakve sam komentare dobio", otkriva Spahija.

foto: Starsportphoto

Hrvat je istakao da mu i danas nije jasno kako je menadžer Miško Ražnatović uspeo da ga sakrije od drugih NBA timova.

"Tog dečka nisam poznavao. Nisam ga nikad gledao, znao sam samo da postoji i da igra u Megi. Kasnije sam shvatio da je Miško Ražnatović uspeo da napravi nešto što niko nikad nije u istoriji košarke. Bila je to najveća prevara u istoriji košarke. I dalje mi nije jasno kako je takvog talenta uspeo da sakrije. Nikome nije palo na pamet da ga draftuje, a Miško je u međuvremenu sve dogovorio s Denverom čiji su skauti stalno bili na treninzima Mege. Ogroman posao napravio je Ognjen Stojaković, koji je i sada pomoćni trener u Denveru. Da se jedan takav talent sakrije u 21. veku, ne mogu da poverujem. Do dana današnjeg to mi je misterija", kaže Spahija i dodaje:

"Denver danas slobodno može da da prsten prvaka Mišku Ražnatoviću. Zaslužio je. Uspeo je da napravi da niko u Evropi nije imao pojma šta ovaj ima u Megi. Da je samo neko posumnjao, da je došao da pogleda neki trening ili utakmicu, pa Nikola bi bio među prva tri pika na draftu".

