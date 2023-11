KAŽEM MU - "NISAM ŽELJKO, SPAVAO SAM", A ON... Kalinić hvalio trenera PARTIZANA, pa obećao: Ako se ikada vratim, promeniću to!

Košarkaš Barselone Nikola Kalinić ispričao je jednu zanimljivu anegdotu iz vremena dok je sarađivao sa srpskim košarkaškim stručnjakom Željkom Obradovićem.

U izuzetno zanimljivom intervjuu za "Basketball Sphere" srpski košarkaš otvoreno je govorio o večitim rivalima, reprezentaciji i saradnji sa najtrofejnijim evropskim trenerom Željkom Obradovićem.

Nikola Kalinić i Željko Obradović dugi niz godina uspešno su sarađivali u turskom Fenerbahčeu, sa kojim su 2017. godine bili prvaci Evrope. Kasnije su bili i ljuti rivali na terenu, Kalinić je u sezoni 2020/21 bio lider Crvene zvezde, dok je Obradović sa klupe predvodio ljutog rivala Partizan. Veliko rivalstvo nije pokvarilo njihov odnos i Kalinić o Obradoviću ima samo reči hvale.

Ljubimac Delija otkrio je koliko ceni trenera crno-belih.

"Željko živi za košarku, doslovce 24 sata dnevno joj je posvećen. Bilo je situacija kad bi dolazio na jutarnje treninge i pitao nas da li smo gledali neke od NBA utakmica prethodne noći. Kažem: 'Nisam Željko, spavao sam’, a on bi odgovorio 'e tamo je bila jedna situacija kada je ovaj uradio ovo, onaj ono', onda shvatiš da čovek prati košarku na svim frontovima i da stvarno voli to. Ili kad dođe i dodaje klincima posle treninga, vraća im lopte, ispravlja im šuteve. Trener na takvom nivou retko to radi.", kaže Kalinić i dodaje:

"Vatra u njemu i dalje gori i to je ono što ga čini najboljim trenerom. Čak i posle svakog uspeha zadržava u sebi motivaciju da nastavi dalje. Zato se izdvaja".

Prokomentarisao je Kalinić i aktuelna dešavanja u Partizanu i Zvezdi.

"Kada je reč o Partizanu i Crvenoj zvezdi, poslednjih godina rade vrhunski posao, pogon su čitavog regiona za većinu dobrih stvari koje se dešavaju, doduše i za poneku lošu, ali valjda je to nužna posledica. Da li je taj sistem održiv, ne znam. Očigledno da to sada funkcioniše, na ovaj ili onaj način. Kao i uvek, konkurencija stvara kvalitet. Jedni druge guraju. Povratkom Željka, Partizan se digao. Potpisuju se velika imena na obe strane. Gledaoci to prate i svi jedva iščekuju derbi. Ne mogu da predvidim da li je održivo".

Kalinić je konstatovao da se atmosfera na večitim derbijima u Evroligi i ABA ligi drastično razlikuje.

"Nisam gledao toliko derbije, samo mi je žao što je velika razlika između tih utakmica u Evroligi i ABA ligi. U Evroligi sve to može da bude sportski, navijanje, da se ne ubacuje ništa, jer znaju da će da ih kazne. Sve to izgleda kako bi trebalo da izgleda. Bude vređanja, ali se sve završava na verbalnim stvarima. Onda dođe ABA liga i krene ubacivanje petardi, novčića, flaša, stolica… I sve to se pokvari. Očigledno da sve to može da se organizuje kako treba. Zašto regionalni šampionat nije sposoban da se drži pravila i kazni, ne znam", smatra srpski košarkaš.

On ističe da igrači snose deo odgovornosti i kaže da će, ako se ikada vrati u ABA ligu, uticati da se situacija promeni.

"Ako se ikada vratim u ABA ligu, pokušaću da sve to promenim na neki način. Kada se pogodi sudija, izađu sa parketa, ne žele da učestvuju u tome. Ako se vređa sudija, odmah se gledalac izbaci, a mi igrači pokušavamo da budemo čvrsti momci i kada nas gađaju, hoćemo da igramo još jače. Pa ne, upravo to je greška. Treba i treneri i igrači da se dogovore i na jednoj i na drugoj strani, šta god uđe na parket, obe ekipe odlaze sa njega i ne nastavlja se, dok se to ne iščisti. Neki će reći da su igrači razmaženi. Ako sudije mogu da poštuju to, zašto smo mi gori od njih?" pita se Nikola.

Osvrnuo se Kalinić i na uspeh reprezentacije na Mundobasketu i otkrio zašto je odbio poziv selektora Pešića.

"Zamor materijala. Što sam stariji, sve teže mi padaju produžene obaveze. Rekao sam selektoru Pešiću i direktoru Draganu Tarlaću, da se ne osećam kao da mogu da igram i budem u tome 100 odsto. Bolje da bude neko tamo ko će moći da odradi sve obaveze sa punom koncentracijom i punim zalaganjem, što se na kraju ispostavilo i kao prava odluka. U kratkim formatima, potrebno je 12 momaka koji su najspremniji da odrade to kako treba, da sa maksimalnim požrtvovanjem i motivom pristupe tome, da bi bili uspešni. To se još jednom pokazalo. Sjajan uspeh za sve te momke", kaže Kalinić.

Na pitanje da li ćemo ga možda gledati na Olimpijskim igrama u Parizu, dao je zanimljiv odgovor.

"Daleko je to. Ko živ, ko mrtav do tada. U sastavu treba da bude 12 momaka koji najbolje funkcionišu i koji su spremni da se odreknu leta da bi im se ispunile određene želje i ambicije", zaključio je Kalinić.

