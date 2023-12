TEODOSIĆ PROTIV MAKABIJA IZJEDNAČIO REKORD KARIJERE: To zasluga saigrača - ja sam zbog njih imao 14 asistencija!

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su u Beogradu ekipu Makabija sa 98:92 u utakmici 16. kola Evrolige i zabeležili šest vezani trijumf u tom takmičenju.

U ekipi crveno-belih dominirao je Miloš Teodosić i sa nekoliko poteza preokrenuo igru, sa više od četvrtine koševa (27), uz 14 asistencija.

Teo je na ovom meču izjednačio rekord karijere sa 14 asistencija.

- Da, super, ali mislim da je to zasluga saigrača. Rokas je imao sjajan dan, Majk je odigrao najbolju utakmicu od kad je došao u Evroligi. To su igrači koji su imali manjak samopouzdanja, ali imaju odličan kvalitet. Ja sam zbog njih imao 14 asistencija. Nadam se da ću moći da napravim i 20, ali to je i do njih - rekao je Teodosić u izjavi za Sportklub.

foto: Starsport

U narednom kolu, Zvezda će gostovati Panatinaikosu, dok će Makabi u goste Žalgirisu.

(Kurir sport/Sportklub)