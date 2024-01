OBRADOVIĆ OTKRIO KAKO JE PARTIZAN OKRENUO MAKABI, PA SE OBRATIO GROBARIMA: Verovali su nam i kada smo gubili više od 20 poena

Košarkaši Partizana pobedili su posle velikog preokreta Makabi sa 88:79 (11:29, 25:23, 31:15, 21:12) u 21. kolu Evrolige.

Trener Partizana Željko Obradović bio je zadovoljan nakon ovog meča.

"Bolje se osećam nego posle prošle utakmice. Sada smo igrali loše u prvom, a u drugom poluvremenu je bilo sve dobro. Komplimenti mojim igračima i ovim neverovatnim ljudima u dvorani. Verovali su nam i kada smo gubili više od 20 poena i ostali uz nas", rekao je Obradović.

foto: Starsport©

Šta se desilo u drugom poluvremenu?

"Promena odbrane. Bili smo agresivniji i pogađali šuteve. To je uticalo na krajnji rezultat", rekao je Obradović.

foto: Starsport©

Želeo je Obradović da posebno istakne Jaramaza zbog odbrane, Doužera i Nanelija zbog napada, a Trifunovića i Smailagića zbog energije uprkos tome što su iza njih povrede, da bi potom vrlo emotivno govorio o svom timu.

"Partizan nema mentalitet pobednika? Svačije mišljenje poštujem, ali naravno da to nema veze s istinom. Ja se ne vezujem za to. Uz sve uvažavanje, ja to niti slušam niti me interesuje. Ne ulazim gde je bilo kakav komentar utakmice, posebno te društvene mreže. Mene to ne zanima. Ja imam svoj posao i radim ga, dajem sve od sebe. da li je dovoljno ili nije", rekao je Obradović.

"Juče sam imao razgovor sa igračima, gledali smo najbitnije delove utakmice iz istanbula, pokazali smo dobre i loše stvari, rekao sam im da je ovde prilika da napreduju - i igrački i ljudski. Rekao sam im da je to prilika i za mene da napredujem kao čovek. Ja nisam neko ko zna sve, i ja učim, učim tako što četiri sata gledam utakmice sa stručnim štabom. Oni su odradili sjajan posao i dobio sam sjajne informacije, rekao sam im da urade šta treba. Glavni trener bez pomoćnika koji su odani, nema šanse. Sve što sam uradio je zahvaljujući stručnom štabu. BIće padova i uzleta, ali da probamo da budemo bolji svaki dan. Rekao sam im da ih mnogo volim. To je istina. Oni su moji igrači, koliko god delovalo da se nerviram, pravim korekcije, znaju da ih volim", naglasio je Obradović koji je potom upitan za "lošu igru svog tima" i onih 0:16 sa početka meča.

foto: Starsport©

"Ja ću sad da odem da se isplačem posle pobede koliko smo loše igrali. Je l' vam ovo odgovor koji očekujete? Ja stvarno ne razumem neke stvari. Posle ovakve utakmice, gde su ljudi izginuli, da smo odigrali prepametno u napadu, vi me to pitate? Rekao sam im da su me učinili ponosnim, tu nema šta više da se doda. Vi ste jedina osoba da misli da je Partizan srećno dobio večeras? Slobodno recite, možda ja ne razumem?", ljutito je odgovorio popularni Žoc.

(Kurir sport)