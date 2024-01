"BIO JE PRED POTPISOM ZA JEDNU REPREZENTACIJU, VELIKU, POZNATU..." Milojevićev prvi trener OTKRIO: "Crtao je neke svoje ciljeve"

Čuveni srpski košarkaš i trener, Dejan Milojević, preminuo je u 47. godini života i njegova smrt pogodila je čitav košarkaški svet.

Njegov prvi trener, Miša Lakić, otvorio je dušu u razgovoru za Kurir a otkrio je i da je Milojević imao planove za budućnost.

- Sad je bio pred potpisom za jednu reprezentaciju, veliku, poznatu... Imao je sjajan odnos sa Stivom Kerom u Golden stejtu. Keru ističe ugovor na kraju sezone. Bila je nedoumica da li idu zajedno dalje, ili će Deki ići sam na drugo mesto. Imao je dosta lepih ponuda. Bio je u dilemi, jer mu je bilo dobro u Golden stejtu. Velik je klub, NBA liga, plus mnogo se pitao tamo. Ali, opet sedeo je u drugom redu. I to ga je malo kopkalo... Ali, to je Amerika, oni preko nekih stvari ne preskaču. Ne znam da li bi otišao sa Stivom. Čekao je da on odluči... Gadan je grad San Francisko, najskuplji u Americi, ima mnogo uličara, kriminala, katastrofa... To mu je smetalo. Na kraju bi mislim i otišao odatle... Miloje je stigao u Ameriku da nešto novo nauči, da vidi, da bude blizu uz klinca i ćerku koji su bili tamo... Čekao je da mu sin završi školu, pa da se vrate u Evropu zajedno. Crtao je neke svoje ciljeve... Odbijao je mnogo veće ponude, birao je gde će mu biti najbolje - istakao je Miša Lakić.

foto: Starsport

Kompletan, veoma emotivan, razgovor Miše Lakića za Kurir možete pročitati OVDE. Šta vi mislite, da li je Dejan Milojević trebalo da preuzme reprezentaciju Srbije ili neki drugi nacionalni tim?

