OVAKO JE IZGLEDAO POSLEDNJI ZAGRLJAJ MILOJEVIĆA I JOKIĆA: Nikola je nestvarnim košem skamenio Golden Stejt, samo Dejan se nasmejao

Dejan Milojević, srpski trener koji je preminuo od posledica srčanog udara, razgovarao je 6. januara sa Aleksandrom Stojanovićem u svom poslednjem intervjuu.

Pričali su dan nakon utakmice u San Francisku između Denvera i Golden Stejta, u kojem je Nikola Jokić bio heroj. Somborac je postigao jedan od najčudesnijih koševa u karijeri, trojku za veliku pobedu svog tima protiv Golden Stejta.

S obzirom na to da je Jokić pod Milojevićevim vođstvom u Megi završio juniorski staž i započeo seniorsku karijeru pre 12 godina, svi su gledali kako se njih dvojica srdačno pozdravljaju na rastanku posle meča.

Neračunajući ekipu Nagetsa i malobrojne navijače na tribinama, Dejan je bio jedina osoba koja se nasmejala nakon koša koji je njegov tim primio.

Strašnim spletom okolnosti, to je bio jedan od njihovih poslednjih, ako ne i poslednji zagrljaj.

- Nisam video izraz svog lica, ali znam da sam u životu mali broj ovakvih utakmica igrao i izgubio. Tačno vidiš kako lopta ulazi kad krenu kola nizbrdo, nije imala dobar pravac, o tablu ulazi, ali kad krene nizbrdo, sve je nizbrdo. To mi se malo puta desilo u životu - nasmejao se Milojević u razgovoru sa Stojanovićem.

S obzirom da je i u Americi Milojević bio prepoznat po tome što je radio sa "Džokerom", mnogi su ga pitali za to kako je "napravio" Nikolu Jokića, a on je na to odgovarao oštro - "Nisam napravio Nikolu Jokića!".

Njih dvojica zajedno su radili u Megi od 2012. do 2015, kad je Jokić kao MVP ABA lige otišao u Denver i tamo postao najbolji igrač lige. A koliko god Miloje bio skroman, njegove zasluge za to su ogromne, a odnos sa Jokićem je uvek bio i ostao poseban.

Dejan Milojević iznenada je preminuo u sredu, od posledica srčanog udara koji je doživeo na gostovanju svog Golden Stejta u Solt Lejk Sitiju, gde je trebalo da bude odigrana utakmica Juta - Voriorsi. Nakon što je Milojević hitno hospitalizovan, taj meč je odložen odlukom NBA lige, a trener Golden Stejta Stiv Ker izrazio je najdublje saučešće porodici Dejana Milojevića.

