ČUVENI HRVAT OTIŠAO U PENZIJU: Posle 23 godine blistave karijere rekao DOSTA!

Roko Leni Ukić Dugogodišnji hrvatski košarkaški reprezentativac otišao je u penziju.

Tu odluku saopštio je na konferenciji za medije u Splitu, u dvorani " Gripe" u kojoj je započeo i završio 23 godine dugu karijeru.

Debitovao je sa 15 godina i 10 meseci, a poslednju utakmicu odigrao je kao 38-godišnjak.

"Službeno mogu objaviti da košarku više profesionalno neću igrati. To je logičan sled događanja s obzirom na moje godine i odigrane sezone. Emotivan sam, ali nimalo mi nije teško jer mi nije bio problem da prepoznam da je dosta", rekao je Ukić.

Roko Leni ima sina Luku, koji je jako talentovan.

"Vidim u njemu istu strast, ali na malo drukčiji način jer ja nisam znao u što ulazim, niko mi se u porodici nije bavio sportom, a on od treće godine ide na utakmice. Što se tiče same ljubavi prema sportu, on ima takmičarski duh još jači od mene jer sam se ja više voleo da igram nego da se takmičim", kazao je Ukić.

Ukić je tokom karijere igrao za za Barselonu, Toronto, Milovki, Fener, Panatinaikos. i mnoge druge timove...

Kurir sport