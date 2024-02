OBRADOVIĆ SE ŠOKIRAO, PA NASMEJAO KAD JE ČUO PITANJE NOVINARA: Doći će trenutak... Imam prijatelja, šapnuće mi kad je dosta!

Trener Partizana, Željko Obradović, imao je zanimljivu reakciju nakon jednog pitanja posle pobede nad Vojvodinom.

Crno-beli su obezbedili igranje finale Kupa Radivoja Koraća, gde će za protivnika imati večitog rivala, Crvenu zvezdu.

Pomenuo je Obradović na konferenciji za medije nakon trijumfa protiv ekipe iz Novog Sada da trener ovog tima Miloš Isakov-Kovačević radi odličan posao, a nakon toga je dobio pitanje o stanju trenerske struke u Srbiji.

"Da li ćete imati neke naslednike? Za srpsku košarku bilo bi što bolje da što duže ostanete u njoj, ali neminovno je da ćete u jednom momentu morati da se penzionišete...", poručio je novinar i zastao nakon što se Obradović prvo iznenadio, pa onda nasmejao.

01:55 Željko Obradović se nasmejao na pitanje o penziji

Pre nego što je odgovorio na pitanje, poručio je da je pitanje "na mestu".

- Udruženje trenera u Srbiji već odavno funkcioniše. Kada je osnovano bio sam predsednik i znam da edukacija svih trenera postoji. Sve se radi kako bi se mladim trenerima omogućilo da se usavršavaju. Ja nikome od mladih trenera nisam zabranio da gledaju trening, sve što je do mene sam uradio. Ostalo je do njihove želje. Kvalitetno rade, imaju dosta programa, a beogradska klinika je poznata ne samo kod nas, već u celoj Evropi. Što se mene tiče, u pravu ste, doći će jedan trenutak... Imam jednog prijatelja koji vodi računa o tome, on će da mi šapne kada treba da se povučem - odgovorio je Obradović.

Finale Kupa Radivoja Koraća zakazano je za subotu sa početkom od 21 časova.

01:32 Partizan, Vojvodina