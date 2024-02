MATOR JE, NE ŽIVI SPORTSKI, SLABO TRENIRA... Miloš Teodosić za 40 minuta čiste MAGIJE dokazao da je forma prolazna, a klasa večna!

Košarkaši Crvene zvezde savladali su Partizan u finalu Kupa Radivoja Koraća rezultatom 85:79, a igrač utakmice bio je Miloš Teodosić koji je i pored brojnih kritika još jednom dokazao svoj kvalitet.

Mator je, ne može više, ne živi sportski, slabo trenira, izlazi iz povrede, nije ni trebalo da se vraća... Ove reči mogli smo da čujemo po kuloarima veoma često ove sezone, a povod bi bio upravo Miloš Teodosić! Nikada nije bilo sporno da umetnik iz Valjeva košarku drži u malom prstu, tokom karijere je to veoma često znao da dokaže, ali su ljubitelji igre pod obručima, kako stručni, tako i laici, sebi za pravo dali da presude kako Teo više ne može.

Izgleda da ipak i dalje može i da se i dalje pita! To je dokazao u finalnom meču Kupa Radivoja Koraća gde je plesao po terenu i najzaslužniji je što je Zvezda osvojila "Žućkovu levicu", a on pokupio MVP priznanje.

Teodosić je imao učinak od 16 poena i po pet skokova i asistencija, a šutirao je fenomenalno - 3/5 za tri, 1/1 za dva i 5/6 sa linije penala. Sve to nedovoljno oporavljen, sa skoro 37 godina (slavi 37. rođendan 19. marta) i protiv igrača koji deluju daleko spremnije i koji su dosta mlađi od njega.

- Dugo nisam igrao Kup Srbije, od srca čestitam i Partizanu na odličnoj utakmici. Bila je odlična utakmica sa obe strane. Publika je bila dobra, odlična utakmica, dve evroligaške ekipe i naravno da mi je drago što smo mi pobedili. Ovo finale je bilo uživanje za sve koji su gledali. Najvažnije je da smo pobedili. Jesam li igrao pod blokadama? To je nevažno - rekao je Miloš Teodosić posle pobede u finalu Kupa.

Šta je posebno fascinantno u Teovoj igri? Mnogi u prvi plan guraju teoriju kako Teodosić ne živi sportski i ne trenira kao ostali. A, da li je ranije to bio slučaj? Vratimo film u vreme kada je stigao u NBA ligu i kada je američki novinar mreže ESPN, Zek Lo, govorio o njemu.

- Miloš Teodosić je došao u ligu sa 30 godina i navikama da puši cigarete i pije van terena. Nije puno pio, ali je voleo da živi život. Svi u NBA su znali da on neće uspeti, svi su pričali da je 82 utakmice previše za njega - rekao je on svojovremeno, a na njegove reči nadovezao se drugi novinar Džejson Konsepsion:

- Miloš je bio prototip igrača koji je izgledao kao da je sigurno došao iz Evrope i pušio. To nije šala, on je stvarno pušio. Uvek je izgledao kao da je prethodno veče proveo u nekom srpskom lokalu igrajući bekgemon.

Ne treba zaboraviti ni reči legendarnog Dušana Dude Ivkovića koji je čelnicima Olimpijakosa jednom prilikom na slikovit način objasnio kvalitete Miloša Teodosića.

- Kouč Janakis nam je rekao da Teodosić ima jako slabe lateralne kretnje i da smo mi zbog toga morali da ga se rešimo i tako dalje - prepričao je Ivković razgovor sa tadašnjom upravom kluba u emisiji "Zlatni momci", a onda im objasnio šta je "problem" kod Tea.

- Ali znate zašto ima spore lateralne kretnje. Ima velika mu*a pa mu smetaju, udaraju o parket, sprečavaju ga da ide levo i desno. Ja sam se smejao, ali to je jedna istina.

Takođe, o Teodosiću je u podkastu "Jao Mile" nedavno pričao i Ivan Žigeranović koji je zajedno sa njim nastupao za FMP iz Železnika.

- Počinje trening u 10, on se pojavljuje u 9:58, ulazi, skida trenerku, navlači šorts, frizura na sve strane, on raspojasan... Ali taj prvi trening sećam se kad sam bio na probi, bio je i on i bila je neka dijamant akcija, u kojoj je on bio sa mnom. Tad sam shvatio ko je Teodosić. Praviš blokadu, a prvo što ne znaš, a drugo što te možda neko nije naučio da posle blokade odmah gledaš loptu. I brate, samo je vidiš ovde, okrenem se i bam, lopta direktno u glavu. Kad si sa njim, samo čekaj 'pogaču' i eto je stiže. Bilo je OK, Teo je magija. Sviđa mi se što se nije promenio. Prošao je od NBA, preko CSKA. Sad kad ga vidim na ulici stane, pozdravi se, isti je čovek, voli da cirka, popije kafu, zapali pljugu, kakav je bio tad, takav je sad i to što ima on, nema niko - rekao je Žigeranović.

Dakle, postoje sportisti koji svojim radom naprave karijere, a postoje i oni koji vole da uživaju, ali čistom magijom odluče utakmice, donose trofeje i zbog kojih publika dolazi u hale, koji dokazuju da je forma prolazna, a klasa večna! Miloš Teodosić je na finalnom meču Kupa Radivoja Koraća dokazao da spada u ovu drugu kategoriju i bio je odlučujući faktor koji je Zvezdi doneo novi pehar! I, dokazao je da i dalje može, a koliko će to još da traje? Verujemo da samo on zna!

