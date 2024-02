SUKOB NA NACIONALNOJ OSNOVI IZMEĐU SRBINA I HRVATA U CIBONI: Opsuje mi mater! Uhvatim ga, OTRESEM O ZID! I iznabijam!

Nekadašnji košarkaš Crvene zvezde i Cibone Mirko Milićević otkrio je kako je doživeo uvrede od kolege i mladog saigrača Veljka Mršića na nacionalnoj osnovi, dok su igrali zajedno u Zagrebu.

foto: Foto Kurir

Mirko Milićević (58) je 1988. prešao iz Crvene zvezde u Cibonu u transferu koji je potresao tadašnju Jugoslaviju. Igrao je za klub iz Zagreba sve do 1991. godine, kada se vratio u Srbiju i obukao dres Vojvodine. Posle je karijeru gradio u inostranstvu.

Veljko Mršić (52) stigao je 1989. godine u Cibonu iz Čapljine. U to vreme bio je jedan od najvećih koašrkaških talenata u Jugoslaviji. Dres Cibone nosio je do 1995. godine kada se otisnuo u inostranstvo. Danas radi kao košarkaški trener, a u jednom periodu bio je i selektor reprezntacije Hrvatske. Bio je član selekcije Hrvatske na EP 1995. kada su osvojili bronzanu medalju i kada su sišli sa postolja.

foto: Beta/Admir Buljubašić

Incident između Mirka Milićevića kao Srbina i Veljka Mršića kao Hrvata dogodio se u vreme raspada Jugoslavije, devedesetih godina prošlog veka na turniru u Španiji. Posle toga Milićević je morao da napusti Cibonu i Hrvatsku.

- Tamo Veljko Mršić koji se već razigrao. Tamo Raza (Nebojša Razić op.a.), Dževad (Dževad Alihodžić op.a.), Zdravo (Zdravko Radulović op.a.). Knego (Andro Knego op.a.) se vratio. Taj mali Veljko Mršić dok sam ja još bio... Ja sam ga obožavao. Od novca... Treba ti auto... Treba ti ovo... Treba ti ono... Znači, gledao sam ga kao sina - rekao je Mirko Milićević u podkastu "Jao Mile" i nastavio:

foto: Printskrin/Instagram

- Igramo, da li protiv Estudijantesa... Igramo turnir. I ja šutnem loptu. To je posle vojske, par meseci. Prilazi gospodin Mršić, hvata me za ruku. Pička ti materina ciganska! Što ne vratiš loptu?!

Tihim glasom priča Mirko Milićević i opisuje šta je dalje bilo.

- Ja gledam semafor, četiri minuta i 15 sekundi, najdužih u mom životu. Idemo u svlačionicu... Kako sam ušao u svlačionicu... Nije on mali, ima dva metra. Ja sam ga uhvatio ovako (zamahuje rukom) i otresao o zid. I iznabijao! Još sam ja nekoga tu... (pokazuje pesnicom kako udara)

I tada nastaje drama u svlačionici košarkaša Cibone.

- Utrčava Mirko Novosel... Doznao... Šta se desilo? I Karnera (ekonom op.a.) izbacuje iz ekipe, i kaže izbačen si u p... materinu jer nisi uneo trenerke. Mirko hoće da smiri situaciju.

Međutim nije se sve tu završilo.

- Uveče, zove me Novosel u svoju sobu. Mirko me je mnogo voleo. Jedan čestit čovek, umro je prošle godine. Pravi lik! Sine moj, ja ne znam šta je... To je neki nesporazum bio... Ostavi meni to, sve će biti u redu.

foto: Nemanja Pančić

Ali, Mirko Milićević tada pokušava Mirku Novoselu da objasni kako i zašto je nastao sukob sa Veljkom Mršićem.

- Ovog mladog smrada! Ja sam ga othranio. Ja sam ga pazio. Ne znam čime sam ovo zaslužio. Ne znam koliko ću još ovde da ostanem. Petnaest dana je prošlo od toga, mi smo se vratili. Više nije bilo aviona iz Zagreba. Ja iz Ljubljane hvatam poslednji avion. Unutra dve torbe spakovao. I vraćam se nazad - završio je Mirko Milićević neugodnu epizodu iz Zagreba.

Kurir sport/Jao Mile podkast

00:14 Delije i Grobari navijaju zajedno: Kosovo - Srbija