NIKOLA JOKIĆ OTVORIO DUŠU: "Povreda? Ne znam da li je odmor to što će mi pomoći..."

Nikola Jokić odigrao je još jednu maestralnu partiju i u pobedi Denvera protiv Klivlenda imao je učinak od 26 poena,18 skokova i 16 asistencija, a posle meča bio je vidno zadovoljan.

- Šutirali smo mnogo, pogodili smo 21 trojku, poslednje dve utakmice pre ove nismo pogodli ni dve od 21. Stvarali smo prilike za otvoren šut, to je bilo ključno u igri - rekao je Jokić, pa otkrio šta je bio ključ trijumfa:

- Budi pametan, ne žuri, oni su jako dobri na blokiranju šuteva, treba sačekati da im odbrana kolapsira, dakle biti strpljiv i pametan.

foto: USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia

Potom se osvrnuo i na probleme sa povredom.

- Ne znam da li je odmor to što će mi pomoći. Po mom mišljenju to je povreda uz koju mogu da igram, ne znam šta je dobar odgovor. Ja to osećam, ali mogu da igram, mada mi pomalo smeta, iako sam navikao na to - zaključio je on.

Kurir sport / Ž.S.

BONUS VIDEO:

00:18 Nikola Jokić stigao na žurku