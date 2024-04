MRZI SRBE I "RATNIKE" VIŠE OD SVEGA! Kontroverzni Bosanac SRAMNOM PROVOKACIJOM izazvao gnev na mrežama, navijači OSULI PALJBU!

Reprezentativac Bosne i Hercegovine i košarkaš Finiks Sansa, Jusuf Nurkić, jednim krajnje neprimerenim gestom razbesneo je navijače Golden Stejt Voriorsa.

Popularni "Ratnici" doživeli su ubedljiv poraz prethodne noći od Sakramento Kingsa u plej-inu (118:94) i tako neslavno završili ovu sezonu.

Njihov neuspeh obradovao je Nurkića koji je odmah nakon utakmice "pecnuo" na Tviteru igrače Golden Stejta.

Kontroverzni košarkaš objavio je naslovnu špicu iz popularnog crtaća "Looney Toones" - "That's all folks!" (To je bilo sve, narode!).

Njegovo neprimereno ismevanje Voriorsa izazvalo je lavinu kritika ogorčenih navijača.

Ovo su samo neki od komentara:

"Ja imam isti broj titula kao i ti. Druže nemaš ništa osvojeno u karijeri!"

"Čuvaj se karme, kad Finiks ispadne u prvoj rundi plej-ofa."

"Ti si niko i ništa!"

"Jesu završili sezonu, ali imaju četiri titule, a ti ćeš otići u penziju bez ijedne".

Ovo nije prvi put da Nurkić "staje na žulj" navijačima Voriorsa. Naime, sredinom decembra Drejmond Grin je suspendovan pošto je na meču protiv Finiksa nokautirao Nurkića na terenu. Dva meseca kasnije Bosanac i Amerikanac su se ponovo sreli na terenu, a Nurkić je posle meča isprozivao iskusnog Grina.

"Tužno je, ništa nije naučio čoveče. Samo je pitanje vremena kada će nekoga da udari ponovo. Povlačim sve što sam ranije rekao. Ne zaslužuje šansu, to imam da kažem. Stvari koje je radio, ono što se ne sme. Pokušava da igra na taj način, oni su pobedili, videćemo šta će se desiti u našem narednom meču", rekao je tada Nurkić."

Njegova zapaljiva izjava razbesnela je igrače Voriorsa. Kari je prvi stao u odbranu saigrača i izjavu Nurkića nazvao "idiotskom", što se očito nije dopalo Jusufu koji sada likuje zbog neuspeha ljutih protivnika.

Podsetimo, ovo nije prvi, a verovatno ni poslednji ispad košarkaša iz Bosne. Jusuf Nurkić u centar pažnje javnosti često je dolazio neprimerenim izjavama prema našem narodu i gestovima za koje se čulo u Srbiji. Više o tome pročitajte OVDE.

