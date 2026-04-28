DENVER - MINESOTA: Biti ili ne biti za Jokića i Nagetse!
Denver Nagetsi i Nikola Jokić moraju do pobede u petom meču plej-of serije protiv Minesota Timbervulvsa.
Susret je na programu u utorak od 4.30, a sva dešavanja možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs.
Uživo prenos:
Denver favorit
Nagetsi su favoriti na kladionicama u petom meču ove serije. Kvota na pobedu Denvera iznosi 1,17, dok je na trijumf Minesote 5,00.
Zanimljive vesti iz ove serije
Minesota u problemu
Timbervulvsi imaju velikih problema pred peti meč jer u timu Minesote neće biti Dontea Divićenca i Entonija Edvardsa zbog povreda. Kod Denvera je odsutan Pejton Votson, dok je Eron Gordon pod znakom pitanja.
Denver mora do pobede
Trenutno je 3:1 u seriji za ekipu Minesote i Denver mora do pobede kako bi ostao u igri za plasman u narednu rundu. Prvi meč dobio je Denver sa 116:105, a onda su usledile tri pobede Minesote - u gostima su Timbervulvsi slavili sa 119:114, a na domaćem terenu 113:96 i 112:96.