04:03

Denver favorit

Nagetsi su favoriti na kladionicama u petom meču ove serije. Kvota na pobedu Denvera iznosi 1,17, dok je na trijumf Minesote 5,00.

Nikola Jokić protiv Minesote Foto: David Berding / Getty images / Profimedia

04:02

Zanimljive vesti iz ove serije

Svašta se dešavalo u ovoj seriji, a evo i nekih od zanimljivih vesti.

04:01

Minesota u problemu

Timbervulvsi imaju velikih problema pred peti meč jer u timu Minesote neće biti Dontea Divićenca i Entonija Edvardsa zbog povreda. Kod Denvera je odsutan Pejton Votson, dok je Eron Gordon pod znakom pitanja.

04:00

Denver mora do pobede

Trenutno je 3:1 u seriji za ekipu Minesote i Denver mora do pobede kako bi ostao u igri za plasman u narednu rundu. Prvi meč dobio je Denver sa 116:105, a onda su usledile tri pobede Minesote - u gostima su Timbervulvsi slavili sa 119:114, a na domaćem terenu 113:96 i 112:96.