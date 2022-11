SELEKTOR KANADE PRED MEČ SA HRVATSKOM: Oni su vrhunski tim, biće to veliki test za nas

Selektor fudbalske reprezentacije Kanade Džon Herdman rekao je da je selekcija Hrvatske vrhunski tim i da će predstojeća utakmica na Svetskom prvenstvu biti veliki test za njegovu ekipu.

"Očekuje nas važna utakmica, spremni smo. Ovo je trenutak koji će nas definisati. To će odrediti ova utakmica. Verujemo u sebe, to je najvažnija stvar uoči takve utakmice. Hrvatska je vrhunski tim, biće to veliki test za nas", rekao je Herdman.

Fudbaleri Kanade su u prvom kolu Grupe F izgubili od Belgije sa 1:0, ali su odigrali sjajnu utakmicu, a sutra će se sastati sa Hrvatskom koja je na startu turnira odigrala 0:0 sa Marokom.

foto: Profimedia

Herdman je istakao da kanadskoj reprezentaciji nije potreban poseban motiv za meč sa Hrvatskom.

"Čekali smo 36 godina kako bismo došli ovde, nema veće motivacije od toga. Trebalo je puno godina da dodjemo do ovog nivoa, razgovaram sa igračima, ovo je jako važna utakmica. S druge strane nas čekaju Modrić, Kovačić, Brozović... Biće to odlična utakmica", rekao je on.

Njegov sin je dve godine bio član Dinamove omladinske selekcije, pa je Herdman često putovao u Zagreb.

"Dve godine sam putovao u Zagreb. U Hrvatskoj se igra odličan fudbal. Viši nivo, taktički sjajno. Želja, motiv, jedan sasvim drugačiji nivo", rekao je selektor Kanade.

foto: Profimedia

Herdman nije želeo da otkrije sastav za meč sa Hrvatskom, ali je nagovestio moguće promene u odnosu na utakmicu protiv Belgije.

"Ovde je 26 igrača koji mogu da igraju, ali za ovu utakmicu će biti potrebne neke druge stvari nego protiv Belgije", rekao je on.

Utakmica Hrvatska - Kanada na programu je sutra od 17.00.

(Kurir sport/Beta)