MOĆNA PORUKA LEGENDE SRPSKE KOŠARKE: Svi treba da stanemo uz ove momke! Verujem da mogu dobiti i Ameriku

Srpska košarkaška reprezentacija stigla je na Svetsko prvenstvo, a svoje utakmice prve faze igraće u glavnom gradu Filipina Manili. Srbija će u grupi za protivnike imati Kinu, Portoriko i Južni Sudan.

Bivši reprezentativac Goran Grbović u razgovoru za Kurir analizirao je igru izabranika Svetislava Pešića i njihove mogućnosti.

foto: Ana Paunković

Kako vam izgleda igra reprezentacije u meču protiv Brazila?

- Sasvim solidno! Taj način igre, brza košarka u tranziciji, s mnogo trčanja je nešto što karakteriše ekipe koje vodi Pešić. Solidna odbrana, nismo igrali kao, recimo, protiv Portorika u Areni, ali jako je bitno da pobeđujemo i kad ne igramo dobro. Tako se stvara samopouzdanje. Ono što me posebno raduje jeste posvećenost koju pokazuju igrači. Nije bitno ko igra, ne gledaju svoj interes, već interes svoje zemlje i to je preduslov da se bilo šta uradi, ne samo na ovom prvenstvu nego i za budućnost - rekao je Grbović.

Koliko može Srbija na SP?

- Možemo da igramo s bilo kim, bez obzira na to što nam realno fali veliki broj igrača. Sedam ili osam, da ne nabrajam sad. Znamo svi. Da su svi tu koji bi realno igrali, bar 50 odsto ovih igrača ne bi bilo pozvano, jer nema mesta. Meni mnogo smeta kad pričam s nekim i svi u prvi plan stavljaju one igrače koji nisu tu. Ovi košarkaši koji su tu su ono najbolje što imamo trenutno i treba da ih podržimo maksimalno.

Znači puna podrška, zar ne?

- To je elitizam, kad predstavljaš svoju zemlju, nema ništa lepšeg od toga. Mislim da možemo da iznenadimo svakog, pa i nas same kao gledaoce. Bez obzira na to što nismo favorit broj jedan, ovi igrači su se dobro prilagodili na selektorove zamisli i on na njih. Pokazali su visok nivo inteligencije i profesionalizma. Dosta zavisi od toga kako ćemo početi prvenstvo, bitno je da pobeđujemo i stvaramo igru, samim tim onda dobijamo samopouzdanje.

Da li su Amerikanci favoriti za zlato?

- Oni su uvek favorit broj jedan i tu nema nikakve dileme. Kod njih je košarka veoma jednostavna. Oni standarde postavljaju još u srednjoj školi. Njihov način igre se zna, ne menja se. To je brza košarka, sa mnogo atleticizma, igrači koji su tehnički i taktički besprekorno potkovani. Njihovom selektoru uopšte nije teško. Naravno, imaju oni bolje igrače, zato i imaju prvu, drugu i treću ekipu, ali način igre se ne menja i to je ključno. Oni se ne prilagođavaju nikome. Možda Greg Popović ume da promeni neke stvari.

Kako bi izgledao duel Srbije i SAD?

- S njima ako budemo igrali, nikako ne smemo da uđemo u njihov ritam, iako će to oni hteti. Mi samo treba da igramo našu košarku i neće biti problema. Tako smo ih i pobedili u Indijanapolisu 2002. godine.

Jović će biti zvezda Kako vam se čini Nikola Jović? - Pratim ga dugo, još iz mlađih kategorija. Za mene on nije iznenađenje i smatram da može da bude jedan od nosilaca igra već na ovom takmičenju. Ima odlične fizičke predispozicije, mnogo je brži od svojih čuvara. Ono što ga čini još boljim jeste što može da igra i unutra i spolja. Ima dobar šut, što smo mogli da vidimo i na utakmici s Brazilom. Vidi se da je fizički napredovao. To je taj rad u NBA koji se vidi. Nema ego, podređuje se kolektivu i to je jedna od najbitnijih stvari kod igrača.

Kurir sport