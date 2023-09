"PROTIV SLOVENACA IMAMO SISTEM, KANAĐANI NAM DAJU DIREKTAN PROLAZ" Gajić otkrio ko Srbiji više odgovara u polufinalu Mundobasketa

Nema ljubitelja sporta u Srbiji koji ne prepričava pobedu naše reprezentacije protiv Litvanije i plasman u polufinale Svetskog prvenstva u košarci.

Novinar sportske redakcije Kurira, Predrag Gajić, uključio se u emisiju Puls Srbije s Filipina i dao svoju procenu o tome ko bi više odgovarao našoj reprezentaciji u polufinalu Svetskog prvenstva u košarci - Kanada ili Slovenija.

- Ja bih više voleo da igramo protiv reprezentacije Slovenije, mislim da bi sa njima mogli dosta lakše da igramo. Kanada je vrlo opasna, ima dosta NBA igrača. Dakle, oni forsiraju američki stil košarke. Opasni su i dokazali su to u sadašnjem delu prvenstva, ali i u kvalifikacijama. Ne potcenjujem Slovence, oni su kvalitetna ekipa bez obzira na nedostatak 2 igrača. Sve konce je tamo preuzeo Luka Dončić, ali ćemo videti koliko će on moći da izdrži sam. Jer nije košarka samo jedan igrač. On jeste najveća zvezda ovde koliko smo uspeli da vidimo. Filipinci lude za Dončićem i nose mnoge njegove dresove. Ali sistem pritiv jednog igrača, mislim da tu pobeđuje sistem, a mi ga imamo dobrog. To je ako igramo sa Slovencima - rekao je Gajić i dodao:

- Međutim, mi bi trebali da navijamo za Kanađane iz još jednog razloga. Ako oni pobede mi se direktno plasiramo na Olimpijske igre u Parizu, jer su Ameikanci savladali Italijane.

