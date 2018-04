ODBOJKAŠKI KLUB NOVI PAZAR O ZVIŽDANJU HIMNI SRBIJE: Nećemo dozvoliti da umesto rezultata govori šačica instruisanih pojedinaca!

Odbojkaški klub Novi Pazar obratio se javnosti saopštenjem posle zviždanja himni "Bože pravde" u trećem meču finalne serije sa Vojvodinom.

"Mi smo do borbe za titulu šampiona države došli sportskom borbom i poštovanjem protivnika na terenu, a uz veliku podršku publike koja je mnogo puta do sada bila siguran vodič do pobede.

Pošto su naši planovi i napori dugoročni i isključivo vezani za sport, Odbojkaški klub Novi Pazar nikada nije i neće dozvoliti da o nama umesto rezultata govori šačica instruisanih pojedinaca, ovog puta medijski zloupotrebljenih u nameri da se zanemari i organizovano umanji značaj pobede OK Novog Pazara nad novosadskom Vojvodinom. Sportski koraci koje pravi OK Novi Pazar imaju istorijsku važnost ne samo po klub, već i čitavu Srbiju, jer smo dokazali da se odbojkaške lekcije mogu deliti van Beograda i Novog Sada, u srcu Novog Pazara.

Grad Novi Pazar je centar odbojke, fer pleja i domaćinskog odnosa prema gostima, uprkos tome što je ispad nekolicine zalutalih pojedinaca na poslednjoj utakmici glavna tema mnogih, uglavnom ni malo dobronamernih medija. Pokušaj predstavnika sedme sile da odbojku u Novom Pazaru svedu na „skandalozno zviždanje himni Srbije“, potvrda je da su prostakluk, manipulacija i predimenzioniranje činjenica roba koja, iako kratkoročno, ima svog kupca.

Apelujemo na poznavaoce i poštovaoce odbojke da ne podležu uticaju pojedinaca koji svoje frustracije prezentuju na pogrešnim mestima, zloupotrebljavaju sport, publiku i čitav grad te sve nas pretvaraju u lake medijske mete podležne kolektivnoj osudi.

Ograđujemo se od svih koji pojedinačno ili organizovano, u nedostatku ideja i kreativnosti da žive na način dostojan čoveka, zloupotrebljavaju sportske događaje kako bi o ovom gradu i ljudima u javnost poslali lošu poruku. Odbojkaški klub je kao i mnogo puta dao sve od sebe da takmica odigrana u Novom Pazaru protekne u najboljem redu", navodi se u saopštenju OK Novi Pazar, koji je potpisao predsednik kluba Ervin Čorović.

