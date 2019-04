NISU NAM DALI DA DOBIJEMO SRBIJU U BEOGRADU! Bivši selektor rukometaša Hrvatske uoči meča u Areni: Znam da uvek izgledaju kao ratničke utakmice... Mi i Srbi!

Proslavljeni hrvatski rukometaš Slavko Goluža ostavku na mesto selektora reprezentacije te zemlje podneo je 2015. godine nakon povratka sa Svetskog prvenstva u Kataru, gde je Hrvatska zauzela šesto mesto.

Uoči trećeg kola kvalifikacija za Evropsko prvenstvo bivši selektor Hrvatske selekcije prisetio se nekih detalja sa EP 2012. godine.

"Ovo će biti sasvim drugačija utakmica od one u vreme kad sam ja bio selektor, u polufinalu EP 2012. godine. Mi smo igrali pred 20.000 gledalaca, a u četvrtak neće biti više od 5000 gledalaca na tribinama. U ono vreme bila je velika rukometna euforija u Srbiji, što sada nije slučaj", rekao je kontroverzni selektor i nastavio u istom stilu:



"Ma i danas tvrdim da smo bili bolji, kvalitetniji, ali - nisu nam dali da prođemo u finale. Previše je tu detalja bilo da bi bili slučajni. Zaustavio bih se na tome jer ne volim da komentarišem suđenje, a ni inače nisam tip koji traži alibi. Na prvom velikom takmičenju, Olimpijskim igrama u Londonu, pobedili smo ih 8-9 razlike. Mislim da to dovoljno govori", rekao je Slavko Goluža koji će pritustvovati meču Srbije i Hrvatske u Areni.

"Uvek sam uz Lina i momke. Osim toga, pa ja u Srbiji imam fanstastične prijatelje: Ratko Nikolić, Marko Vujin pa Momir Ilić... Sve su to moji bivši rivali dok sam igrao za Hrvatsku ili je vodio sa klupe, a danas odlični prijatelji i jako dobri ljudi. Mali Marsenić koji danas igra za Srbiju je super momak. Znam da uvek to sa strane izgledaju kao ratničke utakmice, mi i Srbi. I one to na terenu jesu, ali u sportskom smislu. Verujte mi - svi ti momci su fantastični sportisti i strahovito poštuju jedni druge. Ja sam to jako dobro osetio najpre kao igrač pa onda kao selektor. A kad se dogodi kao u našem slučaju onda, da neka budala sa tribina gađa Balića i mene, pa pogodi i teško povredi Šešuma, tu stvarno ne možeš ništa", rekao je Goluža.

Meč Srbije i Hrvatske na programu je danas od 18 časova.

kurir.rs / 24sata, Večernji list

