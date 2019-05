GROMADA OD 154 KILOGRAMA ULAZI U RING Iranski hulk debituje u MMA: Poslao poruku i teroristima!

So I’m finally accepting my first professional fight from a Brazilian fighter before 2020 More updates to come via international mass media for any inquiries please contact iranianhulk@gmail.com (Im ready for the challenge) اخیرا یکی از ورزشکاران برزیلی من رو به چالش مبارزه در رینگ دعوت کرده بود ، من برای این مبارزه آماده هستم و طبق هماهنگی هایی که در حال انجام هست تا قبل از سال جدید میلادی این مبارزه انجام خواهد شد ، اخبار کامل بزودی از رسانه های بین المللی منتشر خواهد شد . تا قبل از سال جدید میلادی حداقل یک مبارزه خواهیم داشت

A post shared by iranian hulk 🇮🇷 (@sajadgharibiofficial) on Apr 25, 2019 at 8:23am PDT