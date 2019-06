FETEL OČAJAN POSLE SKANDALA U KANADI: Nemac nesrećan ne samo zbog pobede "poklonjene" Hamiltonu, već i zbog OVOG!

Fetel je sinoć na stazi "Žil Vilnev" u Montrealu kroz cilj prošao prvi, ali je zauzeo drugo mesto zbog kazne od pet sekundi koju je dobio pošto se na nebezbedan način vratio na stazu i ometao vozača Mercedesa Luisa Hamiltona, koji je vozio iza njega. Hamilton je bio drugi, ali je imao manje od pet sekundi zaostatka za Fetelom, pa mu je pripala pobeda.

Fetel je rekao da zbog pravila vozači zvuče kao advokati.

"Sve je pogrešno. Ne slažem se sa tim gde je ovaj sport sada", naveo je četvorostruki svetski šampion, preneli su britanski mediji.

Ferari se žalio na kaznu, čak iako prema pravilima, žalba na kaznu od pet sekundi ne postoji. Italijanski tim nije obrazložio osnove žalbe.

Fetel je rekao da nije pogrešio i da nije namerno ometao Hamiltona, kada se vratio na stazu nakon što je prešao preko trave u krivinama tri i četiri.

On je kažnjen pošto su redari procenili da je išao linijom kojom je ometao Hamiltona i pošto su uvereni da je znao gde se u tom trenutku nalazio vozač Mercedesa.

Kada su tokom trke putem radija obavestili Fetela da je kažnjen, on je rekao da su od njega "ukrali trku".

"Volim trkanje, volim da se prisetim starih vremena, starih automobila, starih vozača. Čast je kada možete da ih sretnete, da razgovarate sa njima, oni su na na neki način heroji. Ali, voleo bih da sam dobar u onome što radim ali u njihovo vreme, pre nego danas. Ne radi se samo o ovoj odluci, već i o ostalim odlukama. Slušajte samo koje izraze upotrebljavamo putem radija. Imamo zvaničan jezik. Mislim da je sve to pogrešno", naveo je Fetel.

"Trebalo bi da možemo da kažemo šta mislimo, ali ne možemo, pa u tom smislu, ne slažem se sa tim gde je ovaj sport sada. Kako samo pričamo: 'Stekao sam prednost, nisam stekao prednost, izbegao sam sudar'. Mislim da je to pogrešno, mislim da to nije ono što mi radimo u bolidima. To je trkanje, to je zdrav razum", dodao je on.

Hamilton, koji je morao da koči kada je Ferarijev bolid prešao preko trave, priznao je da bi "verovatno i on uradio isto", ali da pravila zahtevaju da se vozači na bezbedan način vrate na stazu.

"Bio sam pored i morao sam da zakočim kako bih izbegao sudar i mislim da su zbog toga doneli takvu odluku. Ako pokušaš da pribiješ nekoga uz zid, da li misliš da ne zaslužuješ kaznu za to? Morao sam da kočim da se ne bismo sudarili. Vozio sam normalno i nije trebalo da se nadjem u situaciji blizu sudara. To je bila njegova odgovornost da to izbgne, ali se na kraju završilo kao moja", naveo je Hamilton.

To je bila peta pobeda Hamiltona u sedam trka i prvi je u generalnom plasmanu sa 29 bodova više od timskog kolege Valterija Botasa, dok Fetel zauzima treće mesto sa 62 boda manje.

(Beta, Foto: AP)

