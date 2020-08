SRPSKO-RUSKI ESPORT DERBI: Obilić dočekuje fudbalere Sočija

Bivši prvak Jugoslavije u fudbalu otvorio sekciju za esports koja okuplja igrači PES-a i FIFA-e, a uskoro i 'pucačine' Rainbow Six i CS:GO

Fudbaleri Obilića su poslednju utakmicu odigrali 24. maja 2015. protiv Borca iz Progara i izgubili 0:1 na Vračaru. U sledećem kolu protiv Instituta iz Zemun Polja se nisu ni pojavili (službeni rezultat 3:0) pa su te poslednje sezone završili na 8. mestu poslednje (Međuopštinska Grupa A) lige sa 14 bodova iz 17 kola.

Međutim, ono što i dalje ne uspevaju na travnatom terenu, SD Obilić radi na drugim poljima. Pre sezone potpisali su saradnju sa Relog Media o učešću u regionalnoj PES ligi u esportu i postali prvi klub koji igra esports ligu a nema aktivan fudbalski klub ni u jednom rangu takmičenja. Na početku ove nedelje stigla je još jedna senzacionalna informacija o klubu sa Vračara, da će biti prvi srpski klub koji će odigrati esports meč sa nekom ruskom ekipom iz Prve lige. U pitanju je fudbalski klub Soči.

FK Soči osnovan je 4 juna 2018. godine i svoje utakmice igra na Fišt stadionu koji je ugostio Svetsko prvenstvi i Zimske olimpijske igre 2014. čiji je kapacitet malo veći od 40.000 mesta. Dizajnom podseća na planinski vrh pokriven snegom i ledom i predviđen je za održavanje mnogih događaja, kao i za pripremne mečeve ruske selekcije, a u njegovoj blizini se nalazi staza za trke Formule 1. Iako je Soči novi klub on nije nastao tek tako već nakon što se Dinamo iz Sankt Petersburga preselio u ovaj grad, a onda je promenio ime pa je “prekršten”u Soči. Od mnoštva sportskih klubova širom planete koji su ušli u esport, Soči Esports se opredelio za najpopularnije fudbalske videoigre. S obzirom na takav način razmišljanja, ne čudi što su Rusi u celu priču uvukli svoje nove prijatelje iz Beograda.

"Očigledno je da je esport već prisutan u našem okruženju pa nismo hteli da Obilić bude izvan toga. Mislim da će pored novih sportova, futsala i boksa, esports biti važan deo strukture SD Obilić. Projekat se temelji na traganju za talentima, tako da ćemo uložiti puno truda da ih pronađemo. Kreiranje PES i FIFA tima je polazna tačka tako da ćemo u budućnosti podržati sve lige i odazvati se svim pozivima kao što je bio ovaj od Sočija i pokušati da damo svoj doprinos kompetitivnom esportu", rekao je kapiten Marko Vučić.

Obilić će u svojoj esport sekciji okupljati i Rainbow Six i CS:GO igrače, u kojima se već godinama održavaju turniri širom sveta i "vrti" ogroman novac. Koliki tačno? Prihodi esporta rastu iz godine u godinu, od 700 miliona dolara u 2017., do blizu milijarde u protekloj godini. Naravno, to i dalje nije u rangu sa najpopularnijim sportskim takmičenjima na svetu kao što je NFL koja godišnje prihoduje 13 milijardi dolara ili najmanje izvikana od "liga petice", francuska Ligue 1, koja ostvaruje godišnji prihod od milijardu i po evra ali procenjuje se da će prihodi od esporta u tom rangu biti već krajem 2021.

Prepoznali su ovo brojni profesionalni sportski klubovi, prvenstveno fudbalski pa svoje ekipe u esportu imaju City, Roma, PSG, Schalke, Valencia. Među košarkaškim klubovima u Evropi Baskonija je bila najaktivnija u esportu a njen rival iz Evrolige Crvena zvezda je to već uradila, kao i FK Partizan. Pre dve godine krenula je i liga u NBA2K-u, najboljoj košarkaškoj videoigri, u kojoj učestvuju svi klubovi. Sakramento Kingsi su izgradili čak i moderni trening-centar za esport, a Memfis takođe ima velika očekivanja jer je njihov vlasnik Robert Pera, osnivač Ubiquiti Networks, jednog od vodećih svetskih firmi u bežičnim tehnologijama. Filadelfija je svoj interes za esport proširila van košarke, odnosno na League of Legends, a iako većina fudbalskih klubova u svojem portfoliju ima samo FIFA ekipe, dosta ih je okrenuto ka pucačinama. Uostalom, ako jedan Bešiktaš ili Partizan i Zvezda imaju ekipe u fudbalu, košarci, odbojci i drugim sportovima, zašto bi u esportu bili ograničeni samo na fudbal?

