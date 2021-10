MAKSIMALNO OPUŠTEN PRED ODLUČUJUĆE TRKE! Verstapen: Ishod borbe za titulu mi neće promeniti život

"Uvek dajem sve od sebe i znam da ekipa radi najbolje što može. Ako će to na kraju godine biti dovoljno za prvo mesto, naravno to je neverovatno dostignuće, za to i radimo, zar ne? Ali, čak iako završim drugi i dalje ću misliti da je to bila sjajna sezona. To mi neće zapravo promeniti život", rekao je Verstapen novinarima u Turskoj, preneo je sajt Formule 1.

Verstapen se bori za šampionsku titulu sa Luisom Hamiltonom iz Mercedesa, a sedmostruki svetski prvak ima dva boda više, uoči predstojeće trke za Veliku nagradu Turske.

"Uživam u onome što radim i to je veoma važno. Ja zapravo i nemam zbog čega da budem zabrinut", dodao je holandski vozač.

Upitan da pojasni izjavu da bi bio zadovoljan drugim mestom u šampionatu, Verstapen je rekao: "Da, ali ne bi trebalo to da naglašavate".

"Znam da moja ekipa radi najbolje što može, oni to očekuju i od mene i ja uvek pokušavam da izvučem najbolje iz toga. Potpuno smo posvećeni pokušajima da zajedno ostvarimo ovaj uspeh. Ali, ne možete raditi stvari na silu. Moramo zajedno da radimo dobro i naporno, a onda ćemo na kraju sezone videti gde će nas to odvesti, na prvo ili na drugo mesto? Ne znamo", naveo je on.

U šampionatu konstruktora aktuelni šampion Mercedes ima 33 boda više od Red Bula.

"Mi smo vrlo opušteni ali i veoma koncentrisani i naravno želimo da pobedimo, cela ekipa želi pobedu, pravi mentalitet je prisutan. Ništa novo ne možete da forsirate niti da se stresirate zbog nečega, pošto uvek želimo da damo sve od sebe i to ćemo pokušati i ovog vikenda", rekao je Verstapen.

foto: Profimedia

On je rekao da se nada da će uslovi na Istanbul parku biti bolji nego prošle godine, kada su se vozači žalili da je staza klizava.

Verstapen je trku završio na šestom mestu, iako je krenuo sa druge pozicije.

Hamilton je sa šestog mesta stigao do pobede i osvojio sedmu titulu, čime se izjednačio sa dotadašnjim rekorderom Mihaelom Šumaherom.

Verstapen je ove sezone ostvario sedam pobeda, a Hamilton pet i imao je sedam pol pozicija, a aktuelni šampion tri.

Mercedes je nagovestio da bi mogao da promeni motor u Hamiltonovom bolidu, a bto bi značilo da će Britanac startovati sa začelja.

Sa začelja će startovati Karlos Sainc, pošto je Ferari promenio motor za nedeljnu trku.

U petak i subotu na programu su tri treninga, a u subotu od 14 časova počinju kvalifikacije na Istanbul parku. Trka za Veliku nagradu Turske na programu je u nedelju od 14 časova.

Beta