PROMENIO IME I DRŽAVU, SADA SE VRATIO U SRBIJU DA ISPRATI MUFTIJU: Šampion sveta bio u Zukorlićevom domu! OVIM REČIMA se oprostio

Bokserska legenda Marko Huk doputovao je iz Nemačke kako bi izjavio saučešće porodici Muamera Zukorlića, nedavno preminulog muftije.

Zukorlić je nedavno preminuo u 51. godini i sahranjen je u svom rodnom selu Orlju.

Marko Huk je rođen u selu Ugao kod Sjenice kao Muamer Hukić. Kada je imao osam godina sa roditeljima se preselio u Nemačku. Sada se takmiči za Nemačku sa novim imenom, a od 2009. do 2015. godine je bio svetski šampion u kruzer kategoriji u verziji VBO. On je svoju titulu u kruzer kategoriji odbranio 13 puta, što je do danas ostao svetski rekord. Ima skor od 42 pobede i pet poraza u karijeri.

Huk je na svom Fejsbuk profilu objavio fotografije na kojima se vidi da je bio u porodičnoj kući Zukorlića kako bi odao počast preminulom muftiji.

"Nastali smo od Boga i njemu se svi vraćamo", poručio je Huk.

