DOMINACIJA KRALJEVČANKI U LAZAREVOM GRADU OK Tehničar odbranio titulu, u klub stigla tripla kruna!

Foto: OK Tehničar

Kraljevačke „tehničarke“ su odbranile titulu osvojenu prošle godine, pokazale su najviše i zasluženo stigle do zlatnih medalja i velikog pehara. Tehničar je pobedio ekipu Sportisima rezultatom 3-2 (26-24, 10-25, 22-25, 25-10, 15-6), Napredak 037 je takođe pobedio ekipu iz Vrnjačke Banje rezultatom 3-1 (22-25, 25-18, 25-13, 25-12).

foto: OK Tehničar

U odlučujućoj utakmici za pravaka Tehničar je bio ubedljiv protiv Napretka 037 rezultatom 3-0 (25-16, 25-16, 25-19). Za Tehničar su na finalnom turniru nastupile: K. Dugalić, A. Vukadinović, E. Milenković, D. Vesković, K. Vučićević, V. Mirković, M. Đorđević, V. Simojlović, L. Miljković, S. Veljović (kapiten), N. Lazović (libero 1), M. Ratković (libero 2), A. Timotijević, H. Đurašević.

foto: OK Tehničar

Medalje i pobednički pehar uručila je proslavljena srpska rukometašica i većnik za sport grada Kruševca Ljiljana Knežević. Ostaje nejasno zašto se na finalnom turniru nije pojavio ni jedan predstavnik Međuokružnog odbojkaškog saveza Raško-Rasinskog okruga u čijoj je ingerenciji pomenuto takmičenje.

foto: OK Tehničar

Predpionirke OK Tehničar iz Kraljeva su klubu donele triplu krunu, jer su prvaci Raško-Rasinskog okruga pre njih postale kadetkinje i pionirke. Sve tri selekcije Tehničara su izborile pravo učešća na Prvenstvu Srbije.

Za 12 godina postojanja OK Tehničar Kraljevo, nikada se nije desilo da u jednoj sezoni se osvoje tri titule. Zato je sezona 2021/22. najuspešnija u istoriji kluba.

foto: OK Tehničar

- Uspeh je tim veći jer je ostvaren u jako teškoj sezoni koju u obeležili neverovatni pehovi sa povredama igračica. Bili smo prinuđeni da podmladimo sve selekcije, ali nam se to na najbolji način vratilo. Sve čestitke deci, našim igračicama, sve su potekle u porodici Tehničara i postavile standarde ispod kojih ne bi smeli da idemo u buudćnosti. Hvala roditeljima i ostalim članovima kluba koji su bili fantastična podrška i koji su stvorili jedan novi kult navijanja, a naš teren učinili „vrućim“. Ovo je nešto što će se pamtiti dok god bude bilo OK Tehničar - sa zadovoljstvom konstatuje Aleksandar Daišević, direktor i jedan od trenera u OK Tehničar Kraljevo.

