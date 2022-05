KAKAV PEH ZA ALEKSANDRA RAKIĆA: Povreda je jeziva, pokidao je ukrštene ligamente, prvo operacija, a onda i pauza od GODINU DANA!

Aleksandar Rakić predao je borbu Poljaku Janu Bahoviču u poluteškoj kategoriji u UFC u Las Vegasu. Srbin se teško povredio, stradalo je desno koleno, nije mogao da stane na nogu, a posle pregleda lekara sledi mu operacija i duga pauza.

foto: Printskrin/Instagram

Aleksandar Rakić uradio je magnetnu rezonancu, a rezultate je objavio Arijel Helvani, jedan od najpoznatijih MMA reportera.

- Aleksandar Rakić pokidao je prednje ukrštene ligamente (ACL) desnog kolena. Magnetna rezonanca je potvrdila. Biće potrebna operacija. Rakić je u prošlosti dva puta kidao prednje ukrštene ligamente ali na levom kolenu. Ovo je prvi put da mu je stradalo desno koleno - napisao je Helvani na Tviteru.

Aleksandar Rakić bio je bolji borac od Jana Blahoviča u tri runde. Da je završio meč i pobedio dobio bi pravo da se bori za titulu protiv Glovera Tešeire. Sada mu sledi duga pauza.

- Uskoro idem pod nož, sutra, a nakon toga odmah krećem s rehabilitacijom kako bih mogao da nekog prebijem i osvojim pojas. Posle svega što mi se desilo u subotu, shvatio sam da ću jednog dana postati šampion. A, to mi je rekao i Jan Blahovič. Uz sve poštovanje, on me te večeri mogao pobediti jedino na ovakav način - rekao je Rakić u emisiji "MMA Hour".

foto: Printskrin/Instagram

Srpski borac prisetio se i springa koji su prethodili meču, kada se verovatno i povredio.

- Bio sam u fenomenalnoj formi. Tako jako radim za sve ovo i pripremni kamp prošao je jako dobro. Ali tri nedelje pre borbe, tokom jednog od sparinga, izmenjivao sam sa svojim partnerom "calf kickove". Znao sam da je Jan dobar u tome i zato smo morali da poradimo na tom segmentu. Udarao sam svog partnera, on je udarao mene i tako naizmenično. U jednom trenutku udario sam ga malo jače, pa sam previše istegao nogu. Osetio sam neke čudne stvari u svom kolenu, ali nisam tome pridavao previše pažnje. Posle tri runde, promenio sam sparing partnera. Kao zamena došao je teškaš, rvač od 120 kilograma. Osetio sam u četvrtoj rundi sparinga da mi koleno nije stabilno kao inače. Nisam se dobro osećao i nešto je bilo čudno s kretnjama. Zatim je sparing partner krenuo u rušenje, ja sam to odbranio i koleno je iskočilo. Nakratko smo stali, ali smo završili sparing. Fizioterapeut je odradio testove, sve se činilo dobro, iako sam osećao bol. Nekoliko dana nisam sparingovao i osećao sam se bolje. Verovao sam da je moje koleno 100 odsto zdravo. Ali doktor mi je rekao da se moralo dogoditi barem malo napuknuće, jer se ovo ne bi desilo u meču.

Rakić jedva čeka revanš sa Blahovičem. Prisetio se da je čekao Jana da se oporavi od svoje povrede, a sada očekuje od Poljaka da uzvrati uslugu.

- Bilo je srceparajuće. Video sam u jednoj slici kompletne pripreme i svoju žrtvu kroz poslednjih nekoliko meseci. Sve je propalo u jednom trenutku, ali mnogo sam naučio tokom pripremnog kampa. Fizički sam najspremniji u kategoriji. Tempom mogu da uništim sve ostale. Već imamo plan za povratak, a vratiću se u još boljoj formi nego što sam bio protiv Jana. Počećemo s treninzima na visokoj nadmorskoj visini. Četiri meseca sam spavao na visokoj nadmorskoj visini, a sada ćemo započeti i s treninzima u takvim uslovima. Možete li da zamislite kako će Raketa da eksplodira? Bog je imao druge planove za mene te večeri. Čestitke Janu, poštujem ga, ali ovo je nezavršen posao i želim revanš. Uistinu verujem da ga mogu pobediti.

foto: Printskrin/Instagram

Rakić je pričao sa lekarima o težini povrede, oporavku i povratku u ring.

- Lekar mi je rekao da je nedavno imao rvača sa istom povredom kao što je moja. Četiri meseca posle povrede, taj rvač bio je spreman. Ali nije mogao sa stopostotnom sigurnošću reći koliko će trajati moj oporavak. Radi se o istom lekaru koji mi je operisao levo koleno pre sedam godina. To koleno i dalje je savršeno pa zato znam da sam u pravim rukama - rekao je Aleksandar Rakić koji je uprkos porazu zadržao treće mesto u plasmanu izazivača poluteške kategorije.

Kurir sport/A. R.