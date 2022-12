KRALJEVČANI DOMINIRAJU Nakon kadeta i juniori Kraljevskih kruna postali šampioni Srbije!

Kraljevački klub američkog fudbala Kraljevske krune postao je u nedelju prvak Juniorske lige Srbije, jer je u utakmici održanoj na Atletskom stadionu kraj Ibra savladao tim Orlova sa Novog Beograda rezultatom 20:18.

Za MVP finala je izabran igrač ovog kluba iz Kraljeva, sedamnaestogodišnji kvoterbek Mihailo Đokić.

Kraljevčani su se potrudili da što svečanije prirede završnicu takmičenja za igrače uzrasta do 19 godina, pa osim svečanog intoniranja himne, kao prateći program imali su nastup čirlidersica pred samu utakmicu, a na poluvremenu i nastup “Kangoo Dance” tima plesnog studija “First Steps”.

Osim toga, razglas sa muzikom i di-džej je razonodio gledaoce, a direktan prenos susreta preko jedne internet platforme komentarisan je tokom cele utakmice, čak su se stručnjaci, treneri iz Amerike, uključivali direktno u program i davali svoja mišljenja i komentare.

Interesantno je da je tim Orlova sastavljen od juniora iz Novog Beograda, Beograda, Inđije, Pančeva i Novog Sada, među kojima su i dva člana Seniorske reprezentacije Srbije.

Sa druge strane, Krune čine samo Kraljevčani od kojih tek dvojica imaju 18 godina, a svi ostali 17, 16 i 15, što ih čini najmlađim timom u Juniorskoj ligi Srbije uzrasta do 19 godina, i što im nije bila prepreka da osvoje ovo prvenstvo.

Osim osvajanja titule prvaka podjednako važan uspeh Kruna bila je i uspešno sprovedena humanitarna akcija prikupljanja paketića za decu koja su na lečenju u Dečijem dispanzeru Doma zdravlja u Kraljevu.

Kraljevske krune su već osvojile titulu šampiona Kadetske lige Srbije uzrasta do 17 godina, a sad i juniorske izrasta do 19 godina, pa ostaje još samo da u finalu Pionirske lige Srbije uzrasta do 15 godina ostvare isti uspeh i da ove godine u Kraljevo donesu trostruku šampionsku krunu.

J. S. / Kurir sport