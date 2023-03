IMA LI MESTA TRANSRODNIM OSOBAMA U ŽENSKOM SPORTU? Evo koji su argumenti za i protiv po mišljenju sagovornika Kurir TV (VIDEO)

Paraolimpijka Valentina Petriljo, postavila je novi italijanski rekord u trci na 200 metara za žene. Inače, radi se o transrodnoj sportistkinji.

Da li je fer da transrodne osobe učestvuju u sportskim takmičenjima i da li to ugrožava ženski sport, istraživala je Marija Opačić.

Postignuća transrodnih osoba na takmičenjima izazivaju lavine reakcija i komentara. Koliko je prihvatljivo u našem društvu da neko ko je biološki muškarac, odnosno trans žena, učestvuje u ženskom sportu? Mišljenja anketiranih građana su podeljena.

- Fer je, može svako da se bavi sportom, nebitno je kog je pola i kog je opredeljenja.

- Ja iskreno nisam za to. Ne bih rekla da nije fer i mislim da, da li ugrožava ženski sport, pa ukoliko bi se odredila neka stroga pravila, mislim da bi to moglo da funkcioniše bez da je bilo ko ugrožen.

- Zašto da ne, ne vidim uopšte nikakav razlog da to ne bude.

Pokušali smo da dobijemo mišljenja sportista, međutim, svi koje smo pozvali su odbili da pričaju na ovu temu.

- Naravno da je apsolutno u redu omogućiti trans osobama da se takmiče u svim sportovima i naravno da je to potpuno fer i pošteno i neće ni na koji način uticati loše na sport, niti je to nepošteno prema onima koji se već takmiče u različitim sportovima. Ovo pitanje se uglavnom zloupotrebljava kako bi se širila transfobija, predrasude, mržnja prema trans osobama i ono ne sme biti kao takvo zloupotrebljeno - kaže Goran Miletić, direktor Civil Rights Defendersa za Evropu.

U jeku priče oko pobede transrodne osobe na takmičenju, digla se prašina i zbog prethodnih pobeda trans osoba, poput Lije Tomas, koja je obarala rekorde u plivanju sve dok joj nije zabranjeno da učestvuje u ženskom sportu, smatrajući da, kao biološki muškarac, ima veće šanse u pobeđivanju.

- Moj lični stav jeste da to nije fer. Mi se svi zajedno trudimo za što veću inkluziju žena u sport. Supresivna terapija od godinu dana trajanja kod transrodnih osoba može da smanji snagu za 5 do 10%, ali ako redovno trenirate, vi ćete praktično tu to smanjenje nadoknaditi, tako da, de facto, kaže nauka, da razlika koja postoji između muškarca i žene će i dalje ostati jako velika - smatra Milica Vukašinović Vesić, direktorka Antidoping agencije Srbije.

Međunarodni olimpijski komitet je doneo odluku da međunarodne sportske federacije same donose regulativu o učešću transrodnih osoba u sportu. Svetska plivačka organizacija FINA zabranila je transrodnim ženama da se takmiče u ženskoj konkurenciji ukoliko su tranziciju prošli nakon svoje 12. godine.

- Osoba koja želi da se takmiči u sportu, a trans žena je, mora da ima nivo testosterona koji je manji, za neke federacije od 2,5 nmola po litru ili, na primer, 5 nmola po litru - dodaje Milica Vukašinović Vesić.

Pitanja oko učešća transrodnih osoba na sportskim takmičenjima izazivaju podeljena mišljenja u svetu sporta, ali i van njega. Konkretnog rešenja nema, a sportisti smatraju da im se na ovakav način oduzima ravrnopravnost.

