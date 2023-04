BIVŠI ŠAMPION SVETA U ŠAHU NAPAO PREDSEDNIKA RUSIJE IZ HRVATSKE: To je kriminalna država koju vode Putin i njegova mafija!

Gari Kasparov, nekadašnji svetski prvak u šahu, žestoko je napao predsednika Rusije Vladimira Putina, ali i državu za koju je igrao i pod čijom zastavom se proslavio.

foto: EPA

Gari Kasparov ne živi u Rusiji od 2013. godine, kada se preselio u Njujork u SAD. Od 2014. nastanjen je Hrvatskoj, u mestu Podstranu kod Splita. Nedavno je dobio i hrvatsko državljanstvo.

Gari Kasparov promoviše "Grand Chess Touru", turnir koji će biti igran u Zagrebu u julu mesecu i na kojem će učestvovati mnoga poznata imena iz sveta šaha. Zanimljivo, glavni sponzor turnira iza kojeg stoji Vlada Hrvatske i premijer Andrej Plenković jeste milijarder Srbin Saša Dragić, koji dugi niz godina živi u Rumuniji.

- Turnir je privatno sponzorisan. To je rumunska kompanija koja širi svoju aktivnost, kladionica "SuperBet". Počela je s turnirom u Bukureštu pa se uključila i u turnire u Zagrebu i Varšavi, a planira da proširi svoje aktivnosti i na zapadnu Evropu. Čovek koji vodi tu kompaniju i njen osnivač je Srbin Saša Dragić. Bio je šahovski majstor i prilično dobar igrač, pa ima veliku strast prema šahu - rekao je Kasparov.

foto: AP Gavriil Grigorov

U razgovoru za Večernji list nije propustio priliku da potkači Vladimir Putina i Rusiju. Na pitanje novinara treba li dopustiti ruskim i beloruskim sportistima da učestvuju na najvećim svetskim takmičenjima kao što su svetska prvenstva i Olimpijske igre, Kasparov kaže:

- Sve dok ne zauzmu snažan stav protiv rata i ruske invazije na Ukrajinu, dok se u svojim stavovima jasno ne distanciraju u odnosu na Putinov fašistički režim, ja ne bih podržao njihovo učestvovanje.

Na nekoliko prethodnih Olimpijskih igara ruski sportisti su se takmičili bez nacionalnih obeležja, pošto su bili optuženi za doping.

- To je kriminalna država koju vode Putin i njegova mafija. Manipulisanje doping testovima deo je njihovog mentaliteta. Oni veruju da mogu da varaju, da su iznad svih zakona. To ne može da se uporedi sa agresijom na Ukrajinu, ali to su bili koraci koje su preduzeli ti ljudi koji veruju da su iznad bilo kakvih međunarodnih sankcija – zaključio je Kasparov, koji je dodao da će se u Zagrebu takmičiti ruski šahista Jan Nepomnijaši, za koga kaže da se protiv intervenciji Rusije u Ukrajini.

foto: Vesa Moilanen / imago stock&people / Profimedia

Gari Kasparov rođen je kao Hari Vajnštajn u Bakuu, u Azerbejdžanu 1963. godine. Bio je prvak sveta u šahu u dva navrata, od 1985. do 1993. i od 1993. do 2000. Titulu je izgubio u duelu sa Rusom Vladimirom Kramnikom, tako što od 16 partija nije dobio nijednu. Bio je miljenik sovjetskih i ruskih vlasti iz vremena Mihaila Gorbačova i Borisa Jeljcina. Tokom ratova devedestih godina prošlog veka, izražavao je veliku podršku Hrvatima i Bošnjacima. Prošlog leta žestoko je vređao i prozivao najboljeg tenisera sveta Novaka Đokovića.

Na Evropskom šampionatu u šahu 1992. godine za muškarce u Debrecinu, posle pobede tadašnje SR Jugoslavije u prvom kolu nad bivšom Čehoslovačkom rezultatom 3:1, Gari Kasparov je zapretio da će napustiti Evropsko prvenstvo ako se SRJ ne izbaci sa turnira. Organizatori su tada, ne želeći da izgube svetskog šampiona u šahu, sa obrazloženjem kako je reč o primeni sankcija Ujedinjenih nacija na sport, izbacili reprezentaciju SRJ sa prvenstva.

Kurir sport