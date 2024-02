CRNA GORA NAPADA SRBIJU SA BIVŠOM GOLMANKOM FRANCUSKE I SELEKTORKOM IZ SRBIJE: Mogu li naše devojke da iznenade u Zrenjaninu?!

Armel Atingre, devojka koja brani za RK Budućnost, dobila je državljanstvo Crne Gore i debitovaće za tu selekciju u kvalifikacionoj utakmici za EP protiv Srbije u četvrtak (18.00).

Armel Atingre (35) čuvaće gol Crne Gore u Zrenjaninu protiv srpske reprezentacije. Ona je ranije branila za Francusku, a poreklom je iz Obale Slonovače. Poslednji put na golu selekcije "Trikolora" stajala je 2014. godine. Zamenila je povređenu Martu Batinović, a sa Marinom Rajčić činiće tandem u selekciji Crne Gore.

Armel Atingre je nova reprezentativka Crne Gore! 🇲🇪 pic.twitter.com/HlxvpbEGCI — Rukometni Savez Crne Gore (@rukometnisavez) February 27, 2024

– Iskreno sam srećna što su me država i moje nove saigračice i stručni štab prihvatile kao novog člana reprezentacije Crne Gore. Mislim da imaju poverenje u mene i da me žele u timu. To je za mene najvažnije. Veoma sam uzbuđena što počinjem novu priču i iskreno verujem da se borbeni duh koji krasi crnogorski tim, poklapa sa mojim. Neka nam je srećan početak ove lepe priče – kazala je Atingre.

Na klupi rukometne reprezentacije Crne Gore sedi Srpkinja Bojana Popović, inače rođena u Nišu.

