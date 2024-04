JEDNA OD NAJLEPŠIH SPORTISKINJA NA SVETU PREKINULA KARIJERU: Nisu joj dozvolili da se zlatom oprosti na Olimpijskim igrama!

Jedna od najlepših svetskih sportiskinja Varvara Subotina odlučila je da prekine karijeru sa 23 godine.

Uspešna i trofejna sportiskinja iz Rusije Varvara Subotina propustila je Olimpijske ihre u Tokiju zbog problema sa bubnom opnom. Nastupa u solo, duetskim i grupnim vežbama.

Prošle godine imala je operaciju stopala, a očekivala je da se od sporta oprosti na velikoj sceni, na Olimpijskim igrama u Parizu.

Da se oprosti za olimpijskim zlatom, jedinim koji joj nedostaje u bogatoj kolekciji. Ali, politika je učinila svoje...

- To bi bilo to... Moja sportska karijera je došla do kraja, samo ću se zahvaliti svima koji su bili uz mene! Bilo je zabavno tokom ovog putovanja - napisala je Subotina na Instagramu.

Četvorostruka svetska i trostruka evropska prvakinja u sinhronom plivanju Varvara Subotina odluku je donela sama, otrkila je Tatjana Dančenko, njen dugogodišnji trener.

Nezvanično, razlog za ovakvu odluku bila je suspenzija ruskih sportista od strane svetskih organizacija, mada je Dančenkova u javnost iznela drugi motiv.

- Isključenje iz međunarodnih takmičenja? Mislim da to nije bio glavni razlog odlaska. Ali je bila velika kap koja je prelila čašu. Mislim da nisam iznenađena njenom odlukom - rekla je Dančenkova za agenciju TASS.

Varvara Subotina bila je aktivna i van bazena. Sklopila je nekoliko reklamnih ugovora, a postala je zaštitino lice jedne kkineske kozmetičke kompanije.

Veoma je aktivna na društvenim mrežama. Ima nekoliko profila, a prati je ogroman broj ljudi, samo na Instagramu preko 50.000. Kako je sama jednom rekla - "društvene mreže su sastavni deo naših života i treba da budemo prisutni u njima".

Srećno je zaljubljena u hokejaša SKA iz Sankt Peterburga Aleksandra Nikišina. O tome kako je odlučila da objavi vezu sa njim u javnosti je rekla:

- Mnogi muškarci su bili željni da me upoznaju, čak su mi nudili ruku, srce i pristup bankovnom računu. A ni Saša nije bio lišen ženske pažnje. Zato smo odlučili da kažemo da nisam slobodna dama, niti je on dobra lovina. Odluku smo doneli zajedno. Nakon što su objavili zajedničke fotografije, oni koji su želeli da upoznaju i mene i Sašu usporili su aktivnost.

Njih dvoje su Moskvu zamenili Sankt Peterburgom i kako Varvara kaže, odlično su se snašli u gradu na Nevi. Subotina je Zaslužni majstor sporta Rusije (2017).

Varvara Subotina uvek je ponosno isticala da je Ruskinja i da je uz svoju zemlju u bilo kom trenutku, posebno u ovom, kada su sportisti zbog sankcija izopšteni sa velikih svetskih takmičenja. Nikada nije razmišljala o promeni državljanstva, iako je imala ponuda.

- Neću da menjam svoj stav. Smatram sebe patriotom Rusije i ne ustručavam se da pričam o tome. Celog života sam branila boje svoje zemlje i u ovako teškom trenutku ne smatram mogućim da pređem u drugi tim - objasnila je plavokosa lepotica.

Varvara Subotina kao dete počela je da trenira gimnastiku, ali se vrlo brzo obrela u bazenu, na insistiranje svog trenera Tatjane Dančenko.

Vrlo brzo je njen talenat došao do izražaja, a u svetu sinhronog plivanja postala je sinonim za plastičnost i fleksibilnost u bazenu.

Posle sportske karijere namerava da se posveti novom poslu, reklamiranju kozmetike i odeće. Plan joj je da se okuša i kao glumica.

