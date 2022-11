OŽENIO JE RUSKU LEPOTICU I STAO UZ PUTINA! Brazilac Ari poručio: U ovom ratu u Ukrajini, Rusija ratuje protiv Amerike!

Brazilski fudbaler sa ruskim pasošem Ariklenes de Silva Fereira ili jednostavno Ari, smatra da su ruske vlasti imale ozbiljne motive za pokretanje specijalne vojne operacije u Ukrajini.

Ovaj 36-godišnji napadač rodom iz Fortaleze u Brazilu igrao je za Spartak, Lokomotivu i Krasnodar. U julu 2018. postao je državljanin Rusije, nakon čega je odigrao dva meča u sastavu reprezentacije.

U Rusiji Ari igra više od deset godina i kako kaže u intervjuu za portal Sport24 potpuno se rusifikovao. Oženio se Ruskinjom, prelepom Natašom Grizlovom, sa njom podigao dve ćerke, naučio jezik, dobio državljanstvo i ostavio dubok trag u ruskom fudbalu. Govorio je i o specijalnoj vojnoj operaciji bez ustezanja, Vladimiru Putinu i tome kako Brazilcima pokušava da otvori sliku o tome što se dešava u Ukrajini.

- Rusija i Sjedinjene Američke Države su ogromne sile koje su u međusobnom sukobu više od godinu dana. Amerikanci ne mogu direktno da započnu rat sa Rusima i zato koriste Ukrajinu u vojne svrhe. Putin je jednostavno morao da zaštiti svoju zemlju i spreči veće probleme - rekao je Ari za Sport24, a na pitanje novinara da li bi se politički aktivirao je rekao:

- Da radim pored Putina? Pristao bih! Poželeo bih mu dug život, jer mu je nedavno bio rođendan, 7. oktobra. I naravno, da što pre okonča sukob sa Ukrajinom, u svoju korist.

Objasnio je šta on misli o sukobu Rusije i Ukrajine.

- Ja sam protiv ratova i krvoprolića, ali ako je Putin ovo uradio, mora da je imao ozbiljne motive. Teško je odgovoriti zašto Zelenski odbija da pregovara, ali u tom pogledu moje poštovanje prema Putinu samo raste. Da Zelenski misli o svom narodu, a ne o nekim političkim igrama, obični ljudi sada ne bi patili. Čudno mi je da predsednik ugrožava svoj narod.

Brazilac je ponosan što u Rusiji igra veliki broj fudbalera iz njegove zemlje i što posle uvođenja sankcija nisu poželeli kao većina drugih stranaca da napuste Premijer ligu.

- Rusija nije tako loša kako se predstavlja. Moja supruga i ja pokušavamo da ubedimo, barem porodicu i prijatelje da u vojnom sukobu sa Ukrajinom nije sve tako jednostavno kako se prikazuje na ekranima.

Otkrio je Ari da je nedavno boravio u Brazilu, ali da nije glasao na predsedničkim izborima.

- Bio sam tamo, ali u statusu državljanina Ruske Federacije i kao takav nisam mogao da glasam. Ali čak i da mogu, jedini predsednik za koga bih glasao je Vladimir Putin!

Pomenuo je i status dvojice poznatih Brazilaca Malkolma i Klaudinja, fudbalera Zenita, koji će najverovatnije uzeti rusko državljanstvo, možda i zaigrati za tu zemlju.

- Drago mi je što imaju želju da dobiju rusko državljanstvo. Posebno u sadašnje vreme. Možda će biti i pozvani u reprezentaciju Rusije. Veoma je žalosno što je Rusija uklonjena iz međunarodnih takmičenja. Rusko državljanstvo za Malkolma i Klaudinja veoma je vruća tema u Brazilu. Svaki dan na televiziji ima vesti o tome i svi o tome raspravljaju. Mnogima je teško da mirno prihvate želju igrača Zenita zbog pritiska tamošnjih medija, jer ih osuđuju u rodnoj zemlji.

Ovaj Brazilac koji mnogo voli svoju rodnu zemlju, otkriva da se oseća kao Rus.

- Kada sam se vratio u Brazil, osećao sam se kao da sam ponovo kod kuće. Ipak, većina značajnih događaja u mom životu dogodila se u Rusiji. Imam rusku porodicu - ćerke, ženu. Kad ovde sastavljam neka dokumenta, najčešće mi kažu: „Imaš rusko državljanstvo, ti si Rus!“ To mi još više uliva osećaj patriotizma za Rusiju.

Ari je oženjen Natašom Grizlovom, koja je do udaje za njega radila u PR sekciji stranke Vladimira Žirinovskog, nedavno preminulog ruskog političara.

- Čitam mnogo o Vladimiru Putinu, interesuje me politika. Zato stalno zapitkujem moju suprugu, da mi objasni sve što me zanima. Znam da je teško poverovati da jedan Brazilac sa ruskim pasošem želi toliko da se udubi u celu situaciju. Ali, uvek se trudim da budem u toku sa vestima. Veoma sam zadovoljan što me stalno zovu i što mi pišu iz Rusije - objasnio je Ari.

Kurir sport/Sport24