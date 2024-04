SRPSKE DAME NEUMOLJIVE: Pet od pet za Srbiju nakon prve sesije

Početak iz snova u danu istorije za ženski srpski boks. Prvu sesiju u kojoj je nastupilo pet od ukupno deset predstavnica Srbije u okviru četvrtfinalnih mečeva Evropskog šampionata za seniorke i seniore u Beogradu otvorila je trijumfom Kristina Nađ Varga. U kategoriji do 48kg Kristina je u borbi za osiguranu bronzu savladala Mađaricu Lilu Šelecki i time upisala treće odličje na ovom šampionatu za našu zemlju.

“Jako sam srećna jer prvi put boksujem na Evropskom prvenstvu za seniore i seniorke i drago mi je što sam obezbedila medalju za Srbiju. U sledećem meču ću boksovati sa Bugarkom i idem ka tome da uzme zlato. Dosta je jaka konkurencija i ako neke reprezentacije ne žele da učestvuju zbog bojkota. Dosta ima jakih bokserki i bokserskih sila” – istakla je Varga.

Naredna protivnica za plasman u finale Kristini biće prvi nosilac iz Bugarske Sveda Julijanova Asenova.

Usledio je meč u kategoriji do 50kg u kome smo videli fantastičan boks i borbu koja je završena nokdaunom. Srpska reprezentativka Nina Radovanović osvojila četvrtu bronzu za Srbiju pobedivši drugog nosioca iz Azerbejdžana Marjonu Savrijevu. Nina je briljirala tokom celog meča i na kraju protivnicu bacila u nokdaun.

“Imala sam mnogo veći stres nego u prvom meču jer sam boksovala za medalju. Uzbudila sam se kad sam čula da sam dobila prve dve runde i onda sam celu priču završila nokdaunom u trećoj rundi. Sledeća protivnica je moja prijateljica iz Bugarske, poznajemo se dobro i zajedno smo se pripremale za ovo prvenstvo. Što se mene tiče ja sam spremna za dalju borbu i mnogo mi znači što se sve ovo dešava u Beogradu” – rekla je Radovanovićeva.

Za plasman u finale Nina će snage odmeriti sa predstavnicom Bugarske Zlatislavom Genom Čukanovom.

Bivša juniorska svetska i evropska šampionka, aktuelna Evropska do 22 godine, mlada gracija srpskog boksa Sara Ćirković opravdala je naziv favorita. Ćirkovićeva je u kategoriji do 54kg deklarisala Juliju Koroli iz Moldavije i donela Srbiji sigurnu petu bronzu. U polufinalu Sara će odmeriti snage sa Mađaricom Hanom Lakotar.

“Osećam se sjajno, imala sam malo pritiska s obzirom da mi je prvi meč na Evropskom prvenstvu, ali sve je kako treba. Konkurencija je jaka i spremna sam na sve. Pozivam sve ljubitelje boksa, a i uopšte sporta da dođu i da nam daju podršku u osvajanju medalja” – istakla je Ćirkovićeva.

Žestoku borbu i briljantnu pobedu videli smo u sudaru srpske bokserke Dragane Jovanović i Beloruskinje Julije Apanasović koja zauzima treće mesto na svetu u kategoriji do 52kg. Jovanovićeva je od početka do kraja boskovala silovito, odbijala kontantne napade Apanasovićeve i na kraju zasluženo slavila plasman u polufinale gde će snage odmeriti sa Ruskinjom Anastasijom Kol.

“Ovo je previše emotivno za mene, moj najveći uspeh do sada. Trudila sam se do samog kraja, nisam dozvolila protivnici da me nadmudri njenom tučom i stilom. Sve ovo bilo nemoguće bez mog trenera Stojana Kneževića. Hvala Nenadu Borovčaninu i mojoj porodici što su uz mene i što su mi dali snagu da ovo izguram. Sada imam još veću želju i motivaciju i nadam se da ću biti prvakinja Evrope” – rekla je Jovanovićeva.

U finišu prve sesije šestog dana takmičenja za pet od pet za Srbiju pobedu je izvojevala Anđela Branković u kategoriji do 57kg protiv predstavnice Turske Kahraman Esre Juldiz. Ovom pobedom Srbija je stigla do sedme osigurane bronze na šampionatu “Starog kontinenta” u Beogradu.

“Imala sam dobru taktiku od samog početka s obzirom da je bila drugačija od mog stila boksovanja. Od početka sam znala da je protivnica ozbiljna. Bila je jako neizvezna borba. U poslednje vreme sam imala par poraza nakon čega sam se dosta pripremala i izvukla pouku iz svega toga. Možda je i bolje što mi je prvi meč bio težak jer će posle sve biti lakše. Čekaju nas jako dobri i kvalitetni mečevi, zbog toga pozivam sve ljude da nas bodre” – zaključila je Brankovićeva koja će narednim meč za ulazak u finale boksovati protiv Ruskinje Darije Abramove.

Slede mečevi u drugoj sesiji šestog dana takmičenja gde će se za osiguranu bronzu boriti još pet Srpkinja:

(60kg) Natalija Šadrina protiv Miroslave Jedinakove iz Slovačke, (63kg) Kristina Kaluhova protiv Ane Julije Jeni iz Švajcarske, (70kg) Anastasija Lukajić protiv Arinr Danilčik iz Belorusije, (66kg) Milena Matović protiv Šahla Alahverdijeve iz Azerbejdžana i (75kg) Nikolina Gajić protiv Gabrijele Stonkute iz Litvanije.

