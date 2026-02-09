Slušaj vest

Japanska snouborderka Kokomo Murase osvojila je večeras u Livinju zlatnu medalju u disciplini big er na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.

Zimske olimpijske igre - Milano i Kortina Foto: Europa Press/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Srebrnu medalju osvojila je Novozelanđanka Zoi Sinot Sadovski sa 172,25 bodova.

Takmičarka iz Južne Koreje Sjungun Ju osvojila je bronzu sa 171 bodom.

