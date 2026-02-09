Murase je pobedila sa 179 bodova
ZOI
ZLATO IDE U JAPAN: Kokomo Murase najbolja u snoubordu u disciplini big er na ZOI
Slušaj vest
Japanska snouborderka Kokomo Murase osvojila je večeras u Livinju zlatnu medalju u disciplini big er na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.
Zimske olimpijske igre - Milano i Kortina Foto: Europa Press/ABACA / Abaca Press / Profimedia
Vidi galeriju
Srebrnu medalju osvojila je Novozelanđanka Zoi Sinot Sadovski sa 172,25 bodova.
Takmičarka iz Južne Koreje Sjungun Ju osvojila je bronzu sa 171 bodom.
Reaguj
Komentariši