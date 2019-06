LEGENDARNI HRVAT BEZ DLAKE NA JEZIKU ZA KURIR: U Srbiji ste Đokoviću iskopali GROB, ali Nole je balkanska glava! (VIDEO)

Od specijalnog izveštača Kurira sa Rolan Garosa - Milana Nastića!

Bivši osvajač Vimbldona Goran Ivanišević svim srcem navija za Novaka Đokovića da osvoji po drugi put Rolan Garos! Legendarni hrvatski teniser u razgovoru za Kurir izneo je izuzetno zanimljivo poređenje Srbina i ostalih tenisera...

- Gledajući dosadašnje mečeve Noleta na Rolan Garosu, to vam je kao da se trkaju "ferari" i "jugo". Ide "jugo", ali on se raspadne, dok "ferari" ide dalje i ne zaustavlja se! To je sada Novak u odnosu na druge. Sa neverovatnom mirnoćom igra, vidi se da je spreman, u glavi je totalno čist i tačno zna šta hoće. Tada je najjači i niko ne može da mu priđe - rekao je Ivanišević za Kurir.

Ipak, nekadašnji veliki teniser ističe da je Rafa Nadal takođe u odličnoj formi i da je realno finale Španca i Srbina.

- Moje mišljenje je da samo njih dvojica od igrača mogu da osvoje Rolan Garos - Nole i Nadal. Ko će osvojiti, ja bih ovako to povezao. Rafa je blagi favorit, ali ja bih voleo da Đoković ponovo podigne pehar u finalu. U stvari, tako moje srce kaže.

Imao je potrebnu Goran da još nešto kaže na temu Novaka Đokovića.

- Prvo, veoma mi je drago da se ponovo vratio na vrh. Svi su ga već pokopali kad mu se desila ona povreda, pa i vi tamo u Srbiji. Sve sam pratio, napravili ste mu "grob", ušli ste u razne teorije zavere, šta se dešava sa njim, povezivali ste ga sa nekim čudnim stvarima. Pitali ste se da li jede meso, kako se hrani, što je smršao... Ja sam uvek znao da će se vratiti, to je balkanska glava, jak je on, pre svega mentalno, jer da nije tako, ne bi osvojio toliko grend slemova. Malo je u jednom periodu skrenuo sa puta, što je možda i normalno, ali sada ponovo dominira tenisom - zaključio je Ivanišević.

I ON VERUJE: Đoković stiže Federera po broju grend slemova

Goran Ivanišević veruje da Đoković može po broju osvojenih gren slem titula da stigne Rodžera Federera.

- Nole želi da obori Federerov rekord, a kad on nešto želi, to i ostvari. To je dosad pokazao bezbroj puta. Pravi je on, svaka njemu čast za sve što je uradio za sebe, ali i za svoju zemlju - istakao je Ivanišević.



Možda niste znali o Ivaniševiću

* Otac Srđan je dao celu profesorsku platu kako bi mu kupio prva dva drvena reketa

* U vreme početka karijere, kada je igrao fjučerse, nije imao novca za dva obroka dnevno

* Prvi veći novac od tenisa zaradio je 1989. na Australijan openu, kada je inkasirao 60.000 dolara

* Osvojio je Vimbldon (2001. godine) kao 125. teniser sveta, što nikada nikom nije pošlo za rukom u istoriji grend slemova

* Sa reprezentacijom Hrvatske osvojio je Dejvis kup 2005.



Lična karta

Goran Ivanišević

Datum rođenja: 13. septembar 1971.

Mesto rođenja: Split

Porodica: supruga Nives

Deca: ćerka Amber Marija i sin Emanuel

Karijera: 22 titule na ATP turnirima, zarada 20 miliona dolara

(Kurir, Foto: Profimedia/AP)

Kurir