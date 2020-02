NOLE SLETEO BEZ TROFEJA! Otac brine o mojim peharima

Svuda pođi, kući dođi. Novak Đoković se, istina, još nije vratio u Beograd, ali se domogao Evrope i svog Monte Karla.

U međuvremenu, najbolji teniser sveta skoknuo je čak i do Italije na prestižni muzički festival u Sanremu. Pre toga foto-reporteri su ga uslikali na aerodromu u Nici s gomilom torbi, pa je usledilo pitanje - gde je pehar iz Melburna.

"Moj otac u Beogradu vodi računa o svim mojim peharima koje sam osvojio tokom karijere u mini-muzeju. On ih čuva tamo, čak mi je rekao da je morao da proširi prostor kako bi svi trofeji mogli da stanu. Prema tome, o tim stvarima brigu vodi moj otac. To mi je najvažnije" - s osmehom je rekao Đoković.

Srđan Đoković je za novogodišnji broj Kurira ekskluzivno otvorio vrata Novakovog muzeja, gde se nalaze svi trofeji, a Nole se sad još jednom osvrnuo na 17 osvojenih grend slemova u karijeri.

"Velika je čast što osmi put osvajam Australijan open, bez obzira na to što sam i do sada bio uspešan u Melburnu. Morate da znate da su mi grend slemovi prioritet, i to je jedini razlog zašto se i dalje bavim profesionalnim tenisom" - zaključio je Đoković.

Nole kao šlager pevač Bolji i od Erosa Ramacotija Na čuvenom festivalu lakih nota u Sanremu specijalni gost iznenađenja bio je šampion Melburna, Srbin Novak Đoković. On je pred milionskim auditorijumom pokazao koliko je talentovan i kao pevač, jer je bez ustezanja zapevao poznati hit Erosa Ramacotija, dok ga je supruga Jelena snimala iz publike. foto: Printscreen RAI foto: Printscreen RAI

