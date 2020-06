ADRIJA TUR? HOROR ŠOU! Brazilac ŽESTOKO kritikovao: Svedočili smo događaju na kome su se svi neodgovorno ponašali!

"Definisao bih "Adria Tour" kao horor šou. Čak i da ste na Severnom Polu, sa svime što se trenutno dešava u svetu, ne bi trebalo da idete na žurke i sve to objavljujete na Instagramu. Svedočili smo događaju na kome su se svi neodgovorno ponašali i koji može da ugrozi druge turnire. Đoković je predsednik Saveta igrača... Zaista je komplikovano. Sve negativne posledice će on snositi kao pojedinac, jer je on sve organizovao", zaključio je Soareš.

foto: Nemanja Nikolić

Kritike na račun srpskog tenisera dolaze sa svih strana sveta... Brojni novinari, teniseri, navijači, teniski analitičari "opleli" su po Srbinu.

"Od 22 osobe koje su se sinoć testirale u Zavodu za javno zdravlje u Zadru, 19 je negativno, a troje pozitivno. Kristijan Groh trener Grigora Dimitrova, kondicioni trener Marko Paniki je pozitivan i Borna Ćorić", saopšteno je iz organizacije "Adria Tour". Novak Đoković nije želeo da se testira u Zadru već je to učinio po dolasku u Beograd i njegovi rezultati se očekuju u toku današnjeg dana.

(Kurir sport)

Kurir