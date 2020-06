BOGOLJUB KARIĆ PISAO NOVAKU: Previše dugo vladaš, a dolaziš iz Srbije... Sve su učinili da te slome! (FOTO)

Pismo je objavio na društvenim mrežama, a mi ga prenosimo u celosti.

"Ni u čemu Novače moj, ti nisi pogrešio. Tvoja duša i tvoje srce prepuni su ljubavi za celo čovečanstvo. Tebe, svi mi, ljudi čistog srca i dobrih namera razumemo!

foto: Pritnscreen/Instagram

Pitaju li, Novače moj, za tvoje zdravlje? Brinu li kako su tvoja zlatna deca i tvoja princeza Jelena? Kako su roditelji tvoji, Srđan i Dijana, koji su te podigli i učinili sve da postaneš to što jesi danas - humanista i najbolji teniser i sportista sveta. Ti si blago naše i ponos naš! Jedva su dočekali, Novače moj, da bace svoju malu senku na tvoje veliko ime. Razumem ja, dobro zapadne medije i ne sekiram se zbog toga. Previše dugo vladaš, a dolaziš iz Srbije. Previše dugo si nepobediv i pokazuješ da male zemlje, kao što je naša, umeju da iznedre vladara sveta. Sve su učnili da te slome, ali ti uvek riterniraš i pokupiš sve pehare i to sa osmehom, ljubavlju i praštanjem. Tek sada pokazuju koliko te mrze i koliko ti se dive!

foto: Dado Đilas

Nisi ti, Novače moj, samo najveći teniser, već si i najbolji čovek koga poznajem. Tvoje plemenito srce je isuviše veliko za ovaj licemerni svet. Znam da si želeo da pokažeš da su lepota sporta i života jači od svega. I jesu, Novače moj! Čitav svet je gledao u Beograd, a onda u Zadar, gde si dočekan kao brat rođeni, koji ruši sve barijere, mržnju i nacionalizam. Ono što si ti učinio za nekoliko dana, nisu mogli političari vekovima - da pomiriš nepomirljivo, da spojiš nespojivo! Ni u čemu Novače moj, ti nisi pogrešio. Ti si čovek ogromne snage, prepun ljubavi, razumevanja i dobrote!

foto: Profimedia

Delimično mogu da razumem kritičare sa zapada, ali zato ne razumem i ne shvatam naše. Duša me boli kada čitam i slušam njihove reči upućene tebi. To su oni koji ne mogu da se popnu ni to tvojih kolena, a sanjaju da osvoje Mont Everest. Pišem ti ovo, jer znam kako je, znam kako smo prošli moja porodica i ja", stoji u pismu Bogoljuba Karića.

