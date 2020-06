NE BRANIM NOVAKA ZATO ŠTO MI JE PRIJATELJ! Rađa objasnio svoj revolt: Miševi ga nabijaju na krst jer mu ZAVIDE!

On je gostovao u jutarnjem programu RTS-a i objasnio svoju reakciju na na napade na Đokovića,

"Prvo, da odmah razjasnim, jer su mi naravno rekli da branim prijatelja. Međutim, on i ja smo se sreli jednom u životu, popričali par minuta, slikali se i to je to. Ne branim ga zato što smo prijatelji, nego zato što ga prvo izuzetno poštujem kao sportistu, zbog svega što je napravio, a još više ga poštujem zbog njegovog načina ponašanja", počeo je Rađa, kome nije bilo potrebno postavlljati pitanja,

" Čovek je stvarno pokušao da napravi nešto za nas, nekakvu reklamu. Dogodilo se to što se dogodilo, ali kada pogledate danas, posle osam dana, u Zadru imate troje-četvoro zaraženih osim njih koji su učestvovali. Imate stotine slučajeva okolo, ali nikom ništa. Naravno, nije poenta nabiti na krst nekog nepoznatog, nego nekog poznatog. To što se iživljavaju na njemu je u meni izazvalo reakciju koja je sročena u dva minuta i izašla napolje, i onda su 'poludeli'", rekao je hrvatski košarkaš.

O Novaku su svi pisali hvalospeve, a onda nagla promena i udari sa svih strana čim je objavljeno prvo zaraženo ime, Grigor Dimitrov.

- To je generalno prokletstvo ljudskog roda. Napadaju ga mali miševi koji bi sve dali da budu na njegovom mestu i koji su ljubomorni na njegove uspehe i na sve što on radi. Jednostavno, to je jedna vrsta zločina koji ja nikada neću razumeti i koja je meni nepojmljiva – da se neko veseli tuđoj nesreći. To nije u mom DNK - zaključio je Dino Rađa.

