NOVAK ĐOKOVIĆ JE ZMIJA! Nole je SAMLEO Šveđanina, a on je posle meča imao ČUDNE reči za njega (FOTO)

"Bilo je to kao kad zmija ubija svoj plen. On udara stvarno sjajno. Imao sam neke šanse u dugim razmenama, ali onda bih osećao kako me guši. Pogađao bi sve ćoškove i retko kada bi promašio. U početku je to sve bilo nestvarno. Teren se činio velikim jer sam bio nervozan. Igrao sam protiv najboljeg", sabrao je svoje utiske Imer.

foto: AP

Mladi teniser, koji zauzima 80. mesto na ATP listi, izgubio je od Đokovića rezultatom 6:0, 6:2, 6:3 za samo sat i 37 minuta igre.

Na tom meču veliku pažnju privuklo je što je Imer nosio patike sa Đokovićevim logom i likom.

(Kurir sport)

Kurir