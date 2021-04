ĐORĐE ĐOKOVIĆ OSTAO BEZ 100.000 EVRA Novakovom bratu propao biznis s ribom i pićem zbog korone!

On je još ranije počeo da proizvodi energetsko piće u Americi i da se bavi uvozom ribe i vina, ali prodaja je stala zbog korone. Prema podacima Agencije za privredne registre, firma u njegovom vlasništvu u poslednje dve godine poslovala je s gubitkom od više od 100.000 evra. Đorđe Đoković, kako saznajemo, namerava da prestane da se bavi tim poslom i posveti se samo organizaciji teniskog turnira u Beogradu, koju vodi njegova porodica.

foto: Damir Dervišagić

Za komentar povodom naših saznanja pozvali smo pres-službu Đorđa Đokovića, ali do zaključenja broja nismo dobili odgovore na naše pitanja.

Odlazak u biznis mladi Đorđe je pompezno najavio, ali njegovi proizvodi su verovatno bili skupi za naše tržište. Na promociji su se pojavili Mirka Vasiljević i Vujadin Savić, Zorica Brunclik je došla u pratnji supruga Kemiša, Saša Popović je došao s Lepom Brenom...

foto: Profimedia

Najmlađi brat Novaka Đokovića danas je direktor Adrija tura, a mnoge zanima zašto nije uspeo u tenisu i zbog čega je otišao u biznis.

- Zašto moj najmlađi sin Đole nije uspeo u profesionalnom tenisu? Ne smem da budem potpuno otvoren, ali to je za njega bilo suviše obično. Kad mu krene lopta, on ima deset varijanti u glavi. Dok razmisli, u tom deliću sekunde, lopta prođe. Nije ni tenis neki "vau". Đole je to na vreme shvatio i sada se bavi nekim drugim stvarima - izjavio je Srđan Đoković za Sport klub.

foto: Zorana Jevtić

Marko Đoković je oženjen i živi u Španiji, a njegov život je najveća misterija za medije. Đorđe važi za miljenika među beogradskim udavačama i najpoželjnijeg neženju.

Ne ide ni u sportu Stala saradnja s Bogdanom Bogdanovićem Đorđe Đoković želeo je da pokrene i jedan novi sport u Srbiji, ali se korona opet isprečila. On je zajedno s Bogdanom Bogdanovićem odlučio da formira Padel savez Srbije. Padel je reketni sport koji kombinuje elemente tenisa, skvoša i badmintona i veoma je popularan u Španiji. foto: Profimedia - Otvorio sam savez još pre godinu i po sa svojim prijateljima. Dušan Lajović i košarkaš Bogdan Bogdanović deo su te organizacije. Svi gajimo ljubav prema sportu. Skupili smo se i otvorili to, a onda je došla korona i nismo uspeli da ispunimo ciljeve. Želja mi je da izgradimo u Srbiji što više terena i da vide ljudi šta je to - izjavio je Đorđe gostujući u emisiji "Wish & Go".

