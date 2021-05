DOBRO ZNAM ALEHANDRA: Đoković oprezan pred duel sa Špancem

Španac je bio bolji od Kamerona Norija i zakazao prvi obračun u karijeri sa najboljim igračem sveta.

- Sa Fokinom sam trenirao više puta, živi u Marbelji i sparingujemo tako da poznajem njegovu igru. Mada smo trenirali uglavnom na tvrdoj podlozi koja je njemu slabija podloga. Specijalista je za šljaku, snažan je brzo se kreće. Gledao sam malo meč protiv Dimitrova, vrlo je dobro i čvrsto odigrao taj meč. Veliki je borac, brz je i ima eksplozivne udarce - rekao je Novak.

Alehandro Davidovič Fokina rekao je da jedva čeka duel protiv Novaka Đokovića.

– Biće to veliki izazov, ali uzbuđen sam što igram s njime. Treniramo često u Marbelji. Znam kako igra i kako razmišlja. Neće me iznenaditi svojim načinom igre. On mi je u neku ruku prijatelj. Očekujem dobar meč, uživaću. Moram da budem čvrst, jer je on izuzetan igrač – napada odlično, odlično se i brani. Moram da budem miran i da igram na svom maksimumu. – rekao je Davidovič Fokina.

Tokom zajedničkih treninga Španac je čuo dosta priča od Novaka.

– Govorio mi je o mečevima s Rodžerom i Rafom, o finalima US opena i Australijan opena. Dobro je to znati, takva znanja su korisna. Mnogo mi je to pomoglo. Trenirali smo dve nedelje pred US open, i dobro mi je išlo, dao mi je ritam. On je igračina.

