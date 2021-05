LAJOVIĆ POSLE ELIMINACIJE SA SERBIA OPENA: Ima nešto dobro i u ovom porazu!

Srpski teniser Dušan Lajović nije danas uspeo da se plasira u polufinale turnira u Beogradu, pošto je izgubio od 119. tenisera sveta Andreja Martina iz Slovačke posle tri seta, 6:3, 3:6, 4:6.

Lajović, 39. teniser sveta, izgubio je posle dva sata i 25 minuta. On je pet puta oduzeo servis Martinu, koji je napravio jedan brejk više.

Lajović je rekao da mu je žao zbog poraza, ali da je napravio previše grešaka.

"Dobro sam počeo, ali sam izgubio fokus u drugom setu. Nisam mogao da se prilagodim njegovoj igri do kraja. On voli da se igra mačke i miša, a ja nisam uspevao da radim stvari kao u prvom setu. Žao mi je što sam ovako završio kad sam konačno počeo dobro da igram. Verujem da sam mogao da dobijem, ali ponekad bude i ovako. Imao sam dobru nedelju, odigrao sam dobre setove, ali danas nisam uspeo", naveo je on.

Lajović je na turniru u Beogradu vezao tri meča i ostvario dve uzastopne pobede. On je izrazio nadu da će na predstojećem Rolan Garosu ponoviti igre iz Beograda.

"U neku ruku, to je dobra stvar pred Pariz, a sa druge strane je inače bilo normalno da imam ovakve rezultate. Gledajući poslednjih nekoliko nedelja, to je bila stvar koja mi je bila daleka, ali uspeo sam da se vratim na pravi put. Potrebno je da zadržim ovaj ritam. U nekim situacijama danas nisam imao samopouzdnja. Dobra stvar je da sam odigrao tri vezana meča na jednom turniru još od Australije", naveo je on.

Martin će u polufinalu u petak igrati protiv prvog tenisera sveta Novaka Djokovića, koji je ranije danas za manje od sat vremena pobedio Argentinca Federika Koriju sa 6:1, 6:0.

U drugom polufinalu igraće slovački teniser Aleks Molčan i Argentinac Federiko Delbonis.

Molčan je u četvrtfinalu pobedio Španca Fernanda Verdaska sa 6:2, 6:0, dok je Delbonisu Španac Roberto Karbaljes Baena bez borbe predao meč.

